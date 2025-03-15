"Gezen Sinema" tırı, Beypazarı'nda çocuklarla buluştu
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sanat İçin Yola Çık Derneği işbirliğinde yürütülen proje kapsamında hazırlanan "Gezen Sinema" tırı, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çocuklarla buluştu.
Ankara
Beypazarı Belediyesinin koordinasyonunda ilçeye gelen tır, Ayvaşık Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde konuşlandı.
Çocuklar, tırda sinema keyfi yaşadı.
4. sınıf öğrencisi Betül Şimşek, filmleri çok beğendiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Belediye Başkanı Özer Kasap, sinema etkinliğinin yarın da Ankara Parkı'nda olacağını söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.