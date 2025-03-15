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Kültür

"Gezen Sinema" tırı, Beypazarı'nda çocuklarla buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sanat İçin Yola Çık Derneği işbirliğinde yürütülen proje kapsamında hazırlanan "Gezen Sinema" tırı, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çocuklarla buluştu.

Yaşar Tonbak  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
"Gezen Sinema" tırı, Beypazarı'nda çocuklarla buluştu Fotoğraf: Yaşar Tonbak/AA

Ankara

Beypazarı Belediyesinin koordinasyonunda ilçeye gelen tır, Ayvaşık Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde konuşlandı.

Çocuklar, tırda sinema keyfi yaşadı.

4. sınıf öğrencisi Betül Şimşek, filmleri çok beğendiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Özer Kasap, sinema etkinliğinin yarın da Ankara Parkı'nda olacağını söyledi.

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