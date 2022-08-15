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Kültür

"Gelecek Sinemada Proje Geliştirme Atölyesi"ne başvurular başladı

Dünyanın en iyi sinema müzeleri arasında yer alan İstanbul Sinema Müzesi (İSM), geleceğin sinemacıları için eğitim program başlatıyor.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 15.08.2022
"Gelecek Sinemada Proje Geliştirme Atölyesi"ne başvurular başladı

Istanbul

Uzman isimlerin eğitmen olarak katılacağı "Gelecek Sinemada" projesi ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Gelecek Gençlerde" destek program kapsamında İSM tarafından düzenlenen eğitim programı için başvurular, 21 Ağustos'a kadar devam edecek.

Atölyeyle, nitelikli sinemanın gelişmesi için proje ön yapım ve tasarım aşamalarının iyi çalışılması, yol haritasının iyi çizilmesi ve sektörün bir kültür olarak da gelişmesi amaçlanıyor.

Tasarımını ve koordinatörlüğünü Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan'ın üstendiği Gelecek Sinemada Proje Geliştirme Atölyesi'ne 16-26 yaş aralığındaki gençler seçilecek.

"Fikirden Filme Giden Yol", "Logline, sinopsis, treatman, senaryo", "Bir filmin sahne analizi", "Moodboard", "İş akışı, planlama ve bütçeleme","Meslek birlikleri, marketler, fonlar", "Sunum dosyasının sırrı", "Proje Sunumu", "Film ve Teorik Evren", "Medya Hukuku", "Kitlesel Fonlama Pazarlama, Dağıtım, Ürün Geliştirme" gibi başlıklarda eğitimlerin verileceği proje kapsamında "Ustalarla Buluşma" bölümünde de Türk sinemasının önde gelen yönetmen ve oyuncularıyla buluşmalar gerçekleştirilecek.

Çalışmaları 5 ay sürecek atölyeye katılım sağlayanlara program sonunda katılım belgesi verilecek. Atölye sonunda seçilen en başarılı ilk 3 film sunum dosyası sahibine staj imkanı sağlanacak.

Programa katılım için başvurular "www.geleceksinemada.com" adresi üzerinden yapılabilecek.


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"Gelecek Sinemada Proje Geliştirme Atölyesi"ne başvurular başladı

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