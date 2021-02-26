Euro
8.91
Dolar
7.35
BIST 100
1,477.39
Altın
1,764.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür Sanat

İstanbul Sinema Müzesi kapılarını açıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tarihi Atlas Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi'nin açılışı bugün gerçekleştirilecek.

Ahmet Esad Şani   | 26.02.2021
İstanbul Sinema Müzesi kapılarını açıyor

Istanbul

 Restorasyonu tamamlanan Beyoğlu'ndaki tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi kapılarını açıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bu akşam yapılacak açılışla Beyoğlu Kültür Yolu projesinin bir durağı daha meraklılarıyla buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un restorasyonunun her aşamasını büyük bir titizlikle takip ettiklerini belirttiği tarihi sinema ile birlikte İstanbul Sinema Müzesi de açılacak.

Yaklaşık iki yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından kapılarını açmaya hazırlanan Türkiye'nin ilk sinema müzesi, geçmişten bugüne Türk sinema tarihine ışık tutacak.

Özel koleksiyonlara da yer verilen müzede, dünya sinemasına ilişkin bilgi ve belgelerin yanı sıra Türk sinemasından baş yapıtlar da sinemaseverler için sergilenecek.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Vatandaşlarını aşılayan İsrail, topraklarını işgal ve abluka altında tuttuğu Filistinlileri göz ardı ediyor
Kovid-19 hastalığını yenen Kardiyoloji Uzmanı Derya: El yüz yıkamaya giderken bile nefes darlığı çekiyordum
'Yanı başımda annemi kaybettim, dönüp 'Anne nasılsın' diyemedim'
Öğretmenlerin Kovid-19 aşılama sürecinin ayrıntıları belirlendi
Avrupa ülkeleri martta Kovid-19 kısıtlamalarında gevşemeye gidiyor

Benzer haberler

Diyarbakır anneleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Diyarbakır anneleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

İstanbul Sinema Müzesi kapılarını açıyor

Bakan Selçuk: Sağlık anlamında riske girmeden okullarımızı peyderpey açma kararlılığımız devam ediyor

Bakan Ersoy: Restorasyonu tamamlanan tarihi Atlas Sineması kapılarını açacak

Bakan Ersoy: Restorasyonu tamamlanan tarihi Atlas Sineması kapılarını açacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meredow ve Bayramov'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meredow ve Bayramov'u kabul etti
Başkentte 326 eğitim tesisinin açılışı yapılacak

Başkentte 326 eğitim tesisinin açılışı yapılacak