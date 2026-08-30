Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde Suriye'de olduğu gibi terör defterleri kapandıkça umutlar büyüyecek, coğrafyamızda farklı bir rüzgar esmeye başlayacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör defterleri kapandıkça umutlar büyüyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde Suriye'de olduğu gibi terör defterleri kapandıkça umutlar büyüyecek, coğrafyamızda farklı bir rüzgar esmeye başlayacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Programı kapsamında düzenlenen “Özel Program”da konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(KKTC'de alabora olan gemi) Kazanın nedenlerinin tespiti, sorumlulardan hesap sorulması için KKTC'yle işbirliği içinde adımların atılmasını sağlayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Asırlardır bu topraklarda ödediğimiz, hasımlarımıza ödettiğimiz bedeller, milletimizin istiklali söz konusu olduğunda neleri göze aldığının canlı şahididir. Başkalarına bel bağlayarak değil, kendi bileğimizin gücüne inanarak bu topraklarda var olduk, bin yıldır böyle ayakta kaldık. Geçmişteki bütün devletlerimiz gibi son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni de birilerinin lütfuyla değil, her evden bir yiğidi toprağa vererek kurduk.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

“Türkiye'yi tahrik etmeye çalışanlar ham hayallere kapılmadan önce açıp kendi geçmişlerini de görecekleri bir tarih kitabı okusun.”

"Türkiye olarak komşularımızdan başlayarak gönül ve kültür coğrafyamızla iş birliklerimizi her alanda güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz"

"Geçtiğimiz günlerde Suriye'de olduğu gibi terör defterleri kapandıkça umutlar büyüyecek, coğrafyamızda farklı bir rüzgar esmeye başlayacak"

"Büyük sıkıntıların ardından tarihe yeni bir altın sayfa yazma fırsatı yakalamış durumdayız. Bunun kaçmasına müsaade etmeyeceğiz"