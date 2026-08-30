Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gideceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Bişkek'e gidecek Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gideceğini bildirdi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un davetine icabetle, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Bişkek'i ziyaret edeceklerdir. Ziyaret çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımız, 1 Eylül Salı günü genişletilmiş formatta düzenlenecek Zirve oturumuna hitap edecek ve liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştireceklerdir."