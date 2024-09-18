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Kültür

GastroAntep Kültür Yolu Festivali devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali, 5'inci gününde de ziyaretçi akınına uğradı.

Fevzi Kemal Karagöz  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
GastroAntep Kültür Yolu Festivali devam ediyor Fotoğraf: Fevzi Kemal Karagöz/AA

Gaziantep

Festival Park'ta 14 Eylül'de başlayan etkinlikler kapsamında kurulan yiyecek ve içecek stantları, Gaziantep'in yanı sıra çevre iller ile yurt dışından gelen vatandaşların da ilgisini çekiyor.

Stant önlerinde yoğunluk oluşturanlar, ustaların birbirinden lezzetli yiyecek ve içeceklerini tatma imkanı buluyor.

Kebap ustaları tarafından açılan stantlar da rağbet görüyor.

Zeugma Mozaik Müzesi'nde görev yapan Cengiz Kızıkoğlu, AA muhabirine, festivalde Müze Müdürlüğü tarafından da stant açıldığını belirterek, "Müze kartı tanıtımı yapıyoruz. Aynı zamanda müze kartı alan ziyaretçilere 'çingene kızı kurabiyesi' hediye ediyoruz. Bütün ziyaretçilerimizi Zeugma Mozaik Müzesi'ne bekleriz." dedi.

Habibe Çolak da festival alanında standının bulunduğunu, ev katmeri, gözleme ve sıkma yaptığını, gösterilen ilginin sevindirici olduğunu söyledi.

Binnur Taşdeviren ise Almanya'dan geldiğini ve festivale ilk defa katıldığını ifade ederek, ortamın çok güzel olduğunu ve sunulan lezzetleri tatmak istediğini dile getirdi.

Ömer Oğuzbey, festivalin iyi gittiğini ve yoğun ilgi gördüğünü, Gaziantep halkının çok duyarlı olduğunu kaydetti.

Festival 22 Eylül'e kadar sürecek.

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