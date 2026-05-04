İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 katlı evi yıktı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin El Halil'in güneyindeki Yatta beldesine bağlı Ed-Deirat köyüne baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail güçlerinin köyde Radi el-Cebbarin ile oğlu Munir el-Cebbarin ve ailelerinin yaşadığı 2 katlı evi yıktığı ifade edildi.

Evde 15 kişinin yaşadığı aktarılırken, İsrail güçlerinin bina çevresindeki ağaçları da buldozerlerle söktüğü, tarım arazilerini talan ettiği belirtildi.

İsrail, ruhsatsız olduğu iddiasıyla Filistinlilerin evlerini yıkıyor

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te ruhsatsız olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken, Filistinliler için ruhsat alımını ise zorlaştırarak, neredeyse imkansız hale getiriyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan A bölgesinin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.