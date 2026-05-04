Mısır: İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Süveyş Kanalı gelirlerinde 10 milyar dolar kayba neden oldu Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının, Mısır'ın Süveyş Kanalı gelirlerinde yaklaşık 10 milyar dolarlık kayba yol açtığını söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Sisi, ülkesini ziyaret eden Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Mathias Cormann ile bir araya geldi.

Görüşmede Sisi, Mısır'ın son 5 yılda çeşitli küresel krizlerle tepkisel önlemler alarak başa çıktığını belirtti.

Bu önlemlerin uluslararası finans kuruluşlarından övgü topladığını ekleyen Sisi, Mısır'ın hali hazırda İran savaşıyla (ABD/İsrail-İran Savaşı) ilgili mevcut krizle mücadelede de aynı yaklaşımı izlediğini ifade etti.

Bunun yanında Sisi, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırıların akabinde, Bab'ul Mendep Boğazı'ndaki gemilere yapılan saldırılar sonucu ülkesinin Süveyş Kanalı gelirlerinde yaklaşık 10 milyar dolar kaybettiğini belirtti.

Ülkesinin OECD ile ekonomi ve kalkınma alanlarındaki uzun süreli işbirliğine vurgu yapan Sisi, OECD'nin Mısır'da ekonomiyi reform etme çabalarına verdiği desteğe duyduğu takdiri dile getirdi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırıların ardından Yemen'de İran destekli Husiler, Gazze'ye destek için Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef almaya başlamıştı.

Kızıldeniz'deki Babu'l Mendep Boğazı'ndan ve Süveyş Kanalı'ndan geçecek gemiler, saldırılar nedeniyle alternatif rotalar kullanmıştı.