logo
Kültür

FİYAB 7. Sinema Sektör Günleri başladı

Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) tarafından düzenlenen "7. FİYAB Sinema Sektör Günleri" açılış programıyla başladı.

Fatma Nur Candan  | 29.11.2025 - Güncelleme : 29.11.2025
FİYAB 7. Sinema Sektör Günleri başladı Fotoğraf: Hakan Nural/AA

Ankara

FİYAB Yönetim Kurulu Başkanı Metin Tunçtürk, Milli Kütüphane'de gerçekleştirilen etkinliğin sinema sektörünü bir araya getiren önemli buluşma niteliği taşıdığını belirtti.

Tunçtürk, "Bugün, sinemanın yarınını birlikte kurmak, hikayelerimizi daha geniş kitlelere ulaştırmak ve hepimizin ortak tutkusu olan bu büyülü dünyayı geleceğe taşıyacak fikirleri büyütmek için bir aradayız." değerlendirmesinde bulundu.

FİYAB'ın 2005'ten bu yana telif haklarından yapım süreçlerine, eğitimlerden uluslararası işbirliklerine kadar geniş alanda sektör için çalıştığını dile getiren Tunçtürk, "Her projemizde, her etkinliğimizde aynı ilkeye sıkı sıkıya bağlıyız; üretenlerin yanında olmak, yaratıcıların yolunu açmak, sinemamızı hep birlikte ileri taşımak." dedi.

Tunçtürk, yarın gerçekleştirilecek uygulamalı atölyelerle katılımcıların farklı alanlarda birebir deneyim kazanacağını aktararak, "Su altında film seti kurmaktan kameranın bakışına, focus puller tekniklerinden yapay zeka uygulamalarına, film bütçesi ve yapım ilişkisine kadar geniş alanda birebir deneyim kazanma fırsatı sunuyoruz. Çünkü biliyoruz ki sinemanın geleceği, yalnızca yaratıcı fikirlerle değil, teknolojiye dokunan ellerle, deneyimle güçleniyor." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, yönetmen ve görüntü yönetmeni ilişkilerinden dijital platformlarda içerik üretimine, yapay zeka ile film üretimi yöntemlerinden değişen sektör trendlerine ve oyunculuk deneyimine uzanan başlıklardaki söyleşilerle devam edecek.

Bugünkü program kapsamında Uğur İçbak ve Gizem İbak, Deniz Şaşmaz Oflaz, Ozan Sihay, Banu Atay ve Didem Balçın, gün boyunca sinema profesyonelleri ve meraklılarıyla bir araya gelecek.

7. FİYAB Sinema Sektör Günleri, yarın gerçekleştirilecek uygulamalı atölyelerle devam edecek.

