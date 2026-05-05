SİSAM ve Kraken Robotics'ten deniz tabanı harbi alanında stratejik işbirliği Sefine Tersanesi Stratejik ve İnsansız Sistemler Araştırma Merkezi (SİSAM) ile Kanada merkezli Kraken Robotics arasında deniz tabanı harbi alanında​​​​​​​ stratejik bir mutabakat muhtırası (MoU) imzalandı.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu İstanbul Fuar Merkezi'ndeki etkinlik kapsamında, taraflar Katfish Yazılım Entegrasyonu ve Otomatik Hedef Tanıma (ATR) geliştirilmesine yönelik önemli bir işbirliğine imza attı.

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker ve Kanada Savunma Tedariki Bakanı Stephen Fuhr'un katılımıyla düzenlenen törende imzalar, Sefine Tersanesi Stratejik ve İnsansız Sistemler Yöneticisi Mustafa Lutfi Civelek ile Kraken Robotics Savunmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Bernard Mills tarafından atıldı.

Söz konusu işbirliği, deniz tabanı harbi alanında otomatik hedef tespiti ve tanıma kabiliyetlerinin derin öğrenme destekli olarak ileri seviyeye taşınmasını amaçlıyor. Bu teknolojik hamleyle, deniz tabanındaki mayın, tehlikeli cisimler ve hedefler otomatik şekilde daha hızlı, güvenli ve yüksek doğrulukta tespit edilebilecek.

Gerçek zamana yakın tehdit analizi

SİSAM tarafından geliştirilen yerli ve milli ATR yeteneği, yüksek çözünürlüklü sonar verilerini gerçek zamana yakın bir hızda işleme kapasitesine sahip.

Derin öğrenme algoritmaları, gelişmiş görüntü işleme teknikleri ve ileri sinyal analiz yöntemleri kullanılarak deniz tabanındaki nesneler yalnızca görüntülenmekle kalmıyor, aynı zamanda otomatik olarak analiz edilip sınıflandırılıyor.

Tehdit önceliklendirmesi ve karar destek çıktıları üretebilen bu sistem, özellikle mayın harbi ve deniz güvenliği operasyonlarında kritik bir rol üstleniyor. İnsan operatör bağımlılığını azaltan bu yetenek, daha hızlı, tutarlı ve etkin karar alma süreçleri sağlıyor.

SİSAM'ın otonom sistemler, entegrasyon ve saha operasyonlarındaki mühendislik kabiliyeti, Kraken Robotics'in ileri teknoloji Sentetik Açıklıklı Sonar (SAS) sensörleriyle birleşerek Türkiye'de ilk kez uçtan uca otonom hedef tespit ve tanıma zincirinin oluşturulmasına imkan tanıyor. Bu kapsamda geliştirilen yapay zeka destekli veri kütüphanesi, yüksek doğruluk oranına sahip ATR sisteminin temelini oluşturuyor.​​​​​​​