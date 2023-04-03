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Kültür

Eski AK Parti Milletvekili Zeki Ünal'ın resim sergisi açıldı

Eski AK Parti Milletvekili Zeki Ünal'ın, 3 ayrı koleksiyondan oluşan yağlı boya sergisi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Fuaye Alanı'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 03.04.2023 - Güncelleme : 03.04.2023
Eski AK Parti Milletvekili Zeki Ünal'ın resim sergisi açıldı

Ankara

Eski AK Parti Milletvekili Zeki Ünal'ın, "Tarih ve Tabiat Hazineleriyle Türkiye-Tuvalden Yansımalar", "15 Temmuz Direnişinden Tuvale Yansıyanlar" ve "Balkanlar'da Osmanlı İzleri" adlı koleksiyonlarından oluşan yağlı boya eserleri sergisi, 24 Nisan'a kadar açık kalacak.

Açılışta konuşan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı ve Büyükelçi Merve Safa Kavakcı, resimlerin, Ünal'ın 8 sene, 65 bin kilometre, 2 kıta ile 9 ülkeyi gezmesi sonucu ortaya çıktığını söyledi.

Eserlerin 101'inin Türkiye'nin güzelliklerine ve tarihine ait olduğunu dile getiren Kavakcı, "15'i atalarımıza bir methiye, nereden nerelere geldiğimize referans, 15'i, 15 Temmuz gecemizden yansıyan fotoğraflardan seçilmiş tualler." diye konuştu.

Eski AK Parti Milletvekili Zeki Ünal da aktif siyaseti bırakmasının ardından uzun süre sergi açmayı düşündüğünü fakat bir türlü fırsat bulamadığını söyledi.

Seçtiği fotoğrafları yağlı boya tuallere yansıttığını anlatan Ünal, Türkiye'yi baştan başa dolaştığını ve gezdiği yerleri tuvallerine yansıttığını aktardı.

Ünal, "Başta Anadolu Ajansı olmak üzere değişik basın yayın organlarından derlediğim fotoğraflardan bazılarını tuvale yansıtmaya çalıştım. Umarım faydalı olur." dedi.

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