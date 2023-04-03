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Kültür

Ayasofya-i Kebir Camii'ndeki imparatorluk kapısına cam bölmeli koruma

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yer alan imparator kapısının bulunduğu alana cam bölme konuldu.

Ferhat Yasak  | 03.04.2023 - Güncelleme : 03.04.2023
Ayasofya-i Kebir Camii'ndeki imparatorluk kapısına cam bölmeli koruma Fotoğraf: Ferhat Yasak - AA

İstanbul

Ramazan ayında da İstanbul'un en çok ziyaret edilen mekanlarından Ayasofya-i Kebir Camii'ndeki imparatorluk kapısını korumak için önlem alındı.

Ahşap kapının her iki yanına cam bölme yerleştirilip ziyaretçilerle doğrudan teması kesilerek aşınma ve tahribatın önüne geçilmesi amaçlandı.

Caminin imparator kapısında bulunan ahşap madalyon, aşınma ve tahribat nedeniyle geçen yıl Vakıflar Genel Müdürlüğünce onarılmıştı.

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