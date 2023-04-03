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Kültür

Göbeklitepe depremlerin ardından ziyarete açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tedbiren ziyarete kapatılan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Ören Yeri, yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı.

Rauf Maltaş  | 03.04.2023 - Güncelleme : 03.04.2023
Göbeklitepe depremlerin ardından ziyarete açıldı Fotoğraf: Rauf Maltaş/AA

Şanlıurfa

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Genel Sekreteri Müslüm Çoban, AA muhabirine, Türkiye'nin ağır bir deprem sürecinden geçtiğini söyledi.

Bölgenin turizm lokomotiflerinin başında Göbeklitepe'nin geldiğini vurgulayan Çoban, hayatın yavaş yavaş normale dönmesi için her sektörün elinden gelen çabayı gösterdiğini dile getirdi.

Göbeklitepe'nin depremi hasarsız atlatmayı başardığını vurgulayan Çoban, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla Şanlıurfa'da Göbeklitepe ziyarete açıldı. Önceki günlerde ve haftalarda kente gelen birçok ziyaretçi Göbeklitepe'ye gitmek istiyordu. Özellikle deprem nedeniyle bölgeye gelip yardımlarını dağıttıktan sonra Göbeklitepe'yi de görmek isteyen misafirlerimiz vardı ancak açık değildi. 3 Nisan itibarıyla Göbeklitepe'miz açıldı, hem Ramazan Bayramı hem de bundan sonraki günlere ilişkin Göbeklitepe ziyaretleri için yoğun bir istek var. Göbeklitepe'nin tekrar ziyarete açılması özellikle Şanlıurfa ve bölgede hayatın normal akışına dönmesi, yaraların sarılması açısından güzel bir gelişme oldu. Özellikle Şanlıurfa ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinde günbegün depremin yaralarını sarıp artık depremin etkilerinin bittiği günlere doğru gideceğiz inşallah."

 İngiliz turistten Göbeklitepe'ye davet

Göbeklitepe'yi gezen İngiliz turist Jems Askar da ilk kez geldiği ören yerine hayran kaldığını belirterek, "Bu bölgede bir çok müze ve çoğu yer kapalı. Türkiye ve Suriye'deki depremlerden sonra Göbeklitepe'nin açılması çok iyi bir haber, lütfen gelip ziyaret edin." dedi.

İngiliz arkeolog Rozana Amatec ise dünya tarihi açısından Göbeklitepe'nin önemini vurgulayarak, "Göbeklitepe arkeolojik açıdan büyük önem taşıyor. Depremden sonra açılması bizim açımızdan çok iyi oldu. Herkesin gelip burayı görmesi gerekir." şeklinde konuştu.

Türk doktor Arbel Öztürk ise Göbeklitepe'ye 3. kez geldiğini belirterek, "Burada ruhumun dinlendiğini hissediyorum. Çok mutluyuz ki burası ayakta kalabildi. Deprem, sel felaketi derken zor günler geçirdik ama burası bugün açıldı. Annemle beraber gezmeye geldik. Çok mutluyuz ki Göbeklitepe ayakta kalabilmiş." ifadelerini kullandı.

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