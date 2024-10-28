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Kültür

Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta konserden tiyatroya, sergiden kitap fuarına, geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Ahmet Esad Şani  | 28.10.2024 - Güncelleme : 28.10.2024
Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak Clint Eastwood'un yönettiği "Juror #2" bu hafta seyirciyle buluşacak.

İstanbul

Japonya'da bugün başlayan "Tokyo Uluslararası Film Festivali" 6 Kasım'a, Avustralya'daki "Adelaide Film Festivali", Çek Cumhuriyeti'ndeki "Ji.hlava" ve Almanya'daki "DOK Leipzig" festivalleri 3 Kasım'a kadar sinemaseverlerle buluşacak.

İsviçre'de "Geneva Uluslararası Film Festivali" 1 Kasım'da, Hırvatistan'daki "Zagreb Film Festivali" 4 Kasım'da, Almanya'daki "Lübeck Nordic Film Günleri" ile Birleşik Krallık'taki "Aesthetica Kısa Film Festivali" ise 6 Kasım'da başlayacak.

Sanat Fuarları

ABD'nin New York şehrinde 30 Ekim'de başlayacak "The Art Show 2024" 2 Kasım'a kadar konuklarını ağırlayacak.

İtalya'daki "The Others Art Fair 2024" 31 Ekim-3 Kasım, İtalya'daki "Artissima 2024" 1-3 Kasım, Japonya'daki "Art Collaboration Kyoto 2024" ise 1-3 Kasım'da ziyaret edilebilecek.

Konserler

Sanatçı Andre Rieu 30 Ekim ve 2 Kasım'da Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Altice Arena'da konser verecek.

Nick Cave and the Bad Seeds 30 Ekim'de Belçika'nın Anvers şehrinde, Lauryn Hill & The Fugees 30 Ekim'de Almanya'nın Berlin şehrinde konser verecek.

Dream Theater da yarın Hırvatistan'ın başkenti Zagreb, 30 Ekim'de de Slovakya'nın başkenti Bratislava'da müzikseverlerle buluşacak.

The World of Hans Zimmer, 3 Kasım'da Almanya'da Stuttgart şehrinde Hanns-Martin-Schleyer-Halle'de sahnede olacak.

Piyanist Fazıl Say, bugün Almanya'nın Hamburg şehrinde performans sergileyecek.

ABD'de vizyona girecek filmler

ABD sinemalarında 1 Kasım'da 12 film izleyiciyle buluşacak. Robert Zemeckis'in yönettiği "Here" filminde Tom Hanks, Robin Wright ve Paul Bettany gibi isimler izleyici karşısına çıkacak.

Yönetmenliğini Steve McQueen'in üstlendiği "Blitz", Clint Eastwood'un yönettiği "Juror #2", Jesse Eisenberg'in yönettiği "A Real Pain" ve Hans Petter Moland'ın yönettiği "Absolution" da bu hafta seyirciyle buluşacak.

Ayrıca "Hitpig" animasyon filmi, "The Carpenter", "Lost on a Mountain in Maine", "72 Hours", "The Graduates", "21st Century Cleo" ve "Stranded Pearl" adlı yapımlar da 1 Kasım'da ABD'deki sinema salonlarında vizyona girecek.

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