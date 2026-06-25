DOSYA: Dünyanın Sesleri İstanbul'da Yankılanıyor

Anadolu Ajansının (AA) "Dünyanın Sesleri İstanbul'da Yankılanıyor" başlıklı dosya haberi, farklı ülkelerden gelerek Türkiye'ye yerleşen ve kentin meydanlarında sanatlarını icra eden yabancı müzisyenlerin kültürlerarası köprüler kuran yaşam hikayelerini mercek altına alıyor.

Genç müzisyen Sofie Demi'nin müzik yolculuğu Ukrayna'dan İstanbul sokaklarına uzanıyor

Ailesinin yaşamını artık Türkiye'de devam ettirmesi kararı sonrası İstanbul'a yerleşen 17 yaşındaki Ukraynalı Sofie Demi, şehrin çeşitli noktalarında verdiği bireysel konserlerinde seslendirdiği eserleri İstanbulluların beğenisine sunuyor.

Japon müzisyen Toshia Chiba'nın hikayesi Japonya'dan Beyazıt Meydanı'na uzanıyor

Japonya'da elektrik mühendisi olan ve 3 yıl önce İstanbul'a taşınan 49 yaşındaki Toshiya Chiba, saksafonu ile Beyazıt Meydanı'nda İstanbullulara müzik ziyafeti sunuyor.

Beylerbeyi Parkı'nın Azerbaycanlı sokak sanatçısı:Tarlan İskandarov

Azerbaycanlı Tarlan İskandarov, ülkesine özgü telli çalgı aleti olan "tar" ile İstanbul Boğazı'nın yanı başında müzikseverlerle bir araya geliyor.

İranlı müzisyen Human Ghasemnataj Fokoloei geçimini İstanbul sokaklarında sağlıyor

34 yaşındaki İranlı müzisyen Human Ghasemnataj Fokoloei, İstanbul Boğazı'nda her gün mekik dokuyan vapurlarda kendi bestelediği eserleri dinleyicilerin beğenisine sunuyor.

İranlı sanatçı Mitra Ahour, İstanbul sokaklarında insanları dansa davet ediyor

İran'daki tiyatro sahnelerinde adından söz ettiren sanatçı Mitra Ahour, 3 yıl önce taşındığı İstanbul'da sokak dansçısı olarak geçimini sağlıyor.