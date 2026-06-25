DOSYA: Avrupa'da İsrail Soykırımının Sessiz Destekçileri

Anadolu Ajansının (AA) "Avrupa'da İsrail Soykırımının Sessiz Destekçileri" başlıklı dosya haberi, Avrupa medyasının ve küresel şirketlerin İsrail'in Gazze'deki eylemlerine sunduğu lojistik, finansal ve söylemsel destekler ile bu ortaklığa karşı yürütülebilecek hukuki mücadele yöntemlerini mercek altına alıyor.

Medyanın Gazze'deki soykırımı meşrulaştıran dili

Avrupalı medya kuruluşları yayımladıkları haberlerde, Uluslararası mahkemelerde yargılanan İsrail'i aklama çabalarını sürdürürken Filistinlilere karşı işlenen suçlara sessiz kalmaları sebebiyle soykırımın sessiz suç ortağı olarak eleştiriliyorlar.

Akademide Filistin destekçilerine baskı

İfade ve akademik özgürlüğün merkezi olmakla övünen Batı üniversiteleri, Gazze'deki insani krize ses çıkaran akademisyen ve öğrencileri işten çıkarmalar ve disiplin soruşturmalarıyla susturarak demokrasi sınavında sınıfta kaldı.

Gazze'yi yok sayan spor camiası

Uluslararası spor dünyasının önde gelen isimleri Gazze'deki katliama sessiz kalırken Filistin'e destek veren sporculara yönelik yaptırımlar ve İsrail'e karşı sergilenen çifte standart, eleştirilerin odağında yer alıyor.

Avrupa'nın kültür-sanat dünyası Filistin'deki acıları görmüyor

Avrupa'nın kültür, sinema ve sanat sektörü, Gazze'de soykırım işlediği gerekçesiyle uluslararası mahkemelerde yargılanan İsrail’in Filistin topraklarındaki ihlallerine ve Gazze'deki can kayıplarına karşı sessizliğini sürdürüyor.

Gazze'deki soykırımın küresel ortağı şirketler

Çok sayıda küresel şirketin İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü operasyonlara sağladığı doğrudan ve dolaylı destek, bu şirketleri soykırım suçunun ortağı haline getiriyor.