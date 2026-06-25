İsrail askerlerinin Batı Şeria'da ateş açtığı evde bir Filistinli hayatını kaybetti İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Sarta beldesine düzenlediği baskında ateş açarak zorla girdiği evde bir Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Batı Şeria'da Selfit'in batısındaki Sarta beldesine baskın düzenledi.

Evlere zorla giren İsrail askerleri beldede çok sayıda Filistinliyi de gözaltına aldı.

İsrail askerlerinin ateş açtığı ve zorla girdiği bir evde Mustafa Taha Hatib isimli Filistinli yaralandı.​​​​​​​ Selfit Devlet Hastanesine kaldırılan Hatib hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında Batı Şeria'da 1170'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 600'den fazlası yaralandı ve 23 bin kişi gözaltına alındı.