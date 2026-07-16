İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan bağımsız girişim "Gazze Mahkemesinin üyeleri, Lahey'de Uluslararası Ceza Mahkemesini (UCM) ziyaret etti.

Gazze Mahkemesi heyeti, Uluslararası Ceza Mahkemesini ziyaret etti İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan bağımsız girişim "Gazze Mahkemesinin üyeleri, Lahey'de Uluslararası Ceza Mahkemesini (UCM) ziyaret etti.

Heyette Gazze Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Richard Falk, İdare Komitesi üyeleri Prof. Dr. Hilal Elver ve Prof. Dr. Penny Green ile İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı avukat Taha Ayhan ve avukat Dr. Mehmet Karlı yer aldı.

Ziyarette, Falk başkanlığındaki heyet tarafından, Gazze Mahkemesi kararının Mahkemenin dikkatine sunulmasının yanı sıra kararda esas alınan uzman raporları, 19'u oturumlar sırasında bizzat olmak üzere, bir kısmı Gazze'den yapılan canlı yayınlarla dinlenen 90 dan fazla tanık beyanı, toplanan deliller ve elde edilen uzman görüşleri de UCM ile paylaşıldı.

Fotoğraf : Selman Aksünger/AA

"Gazze Mahkemesi" girişimi

Dünyadan yüz milyonlarca kişinin üç yılı aşkın süre boyunca yaptığı adalet çağrısına yanıt olarak bağımsız bir inisiyatif olarak kurulan, insanlık ve vicdan mahkemesi olan "Gazze Mahkemesi", eski BM Filistin raportörlerinden ve uluslararası hukuk profesörü Richard Falk başkanlığında dünyanın önde gelen hukukçularından, akademisyenlerinden sanatçı ve entelektüellerinden oluşuyordu.

Yaklaşık 18 ay süren yargılama süreçlerinin tamamının kayıtları, toplanan deliller, yararlanılan uzman raporları ve dinlenilen tanık ifadeleri sistematik olarak arşivlendi ve Mahkemenin Ekim 2025'te İstanbul'da açıklanan hükmüyle, internet sitesinde tüm insanlığın kullanımına sunuldu.

Eski BM Filistin Raportörü Michael Lynk, Raji Sourani, Cemil Aydın, İlan Pappe ve Avi Shlaim gibi isimlerden oluşan Gazze Mahkemesinin gerekçeleriyle ve delillere dayanarak tespit ettiği 11 farklı konudaki soykırım ve insanlığa karşı suç hüküm haline getirilerek yayımlanmıştı.

Gerek suç duyuruları gerekse idari makamlara yapılacak başvurularda Gazze Mahkemesi kararını herkesin kullanması ve atıfta bulunması mümkün.

Mahkemenin açıkladığı bu hükmün yapılacak başvurularda kullanılabilmesinin yanı sıra Mahkemenin bir diğer amacı da yaşanılan bu soykırım ve insanlığa karşı suçları delil ve gerekçeleriyle tarihe not düşmek, İsrail'in Gazze soykırımını ve Filistin halkına yönelik işlediği hak ihlallerini çok boyutlu inceleyerek uluslararası toplumun dikkatini çekmek.

UCM'nin 2018'de başlattığı inceleme

Filistin 2018'de UCM'ye başvurarak "işgal altındaki Filistin topraklarının tamamında 13 Haziran 2014 tarihine kadar işlenen ve devamında işlenecek suçların" soruşturulmasını istemişti. Mart 2021'de UCM Başsavcısı, İsrail'e yaptığı bildirimde Filistin'de işlenen suçlara ilişkin yapılan ön incelemenin 13 Haziran 2014 ve sonrasını kapsadığını belirtmişti.

Mahkemeye üye Güney Afrika, Bolivya, Bangladeş, Komorlar Birliği ve Cibuti, 17 Kasım 2023'teki talebinde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları hakkında soruşturma açılmasını istemişti.

UCM Ön Dava Dairesi, 21 Kasım 2024'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'de sivillere karşı savaş suçu ve insanlığa karşı suçları işlemekten tutuklama emri çıkarmıştı.