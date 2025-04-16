Devlet Çoksesli Korosu, ikinci "Aurora" konseriyle müzikseverlerle buluştu
Devlet Çoksesli Korosu, CSO Ada Ankara'da, "gecenin en karanlık anındaki ilk ışıklar" anlamına gelen "Aurora" konserinde müzikseverlerle buluştu.
Ankara
Şef Burak Onur Erdem'in yönettiği koro, bu sezon yoğun istek üzerine ikinci kez "Aurora" konserini gerçekleştirdi.
Konserin açılışında konuşan şef Erdem, "Aurora"nın gecenin en karanlık anındaki ilk ışıklar olduğu kadar, umudun da adı olduğunu söyledi.
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Konserin sonunda seslendirilecek, Estonyalı besteci Veljo Tormis'in "Demire Lanet" eserinin 3 bölümden oluştuğunu aktaran Erdem, "Birinci bölümde demirin doğuşu, ikinci bölümde insanın demiri şekillendirerek nasıl silahlar ürettiği ve şiddete sebep olduğu, son bölümünde ise umudun kendisi anlatılıyor." ifadesini kullandı.
Konser, arp sanatçısı İlayda Sezen'in, Henriette Renie'nin "Contemplation" isimli arp solosuyla başladı. Üç bölüme ayrılan konserin "Dünyanın Sessizliğinde İnsan" ismini alan birinci bölümünde, Bengt Ollen'in "Trilo", Ericks Esenvalds'in "Kuzey Işıkları" ve "Yıldızlar" eserleri seslendirildi.
Her eserde farklı ışık gösterisi
"Umut ve Yeni Bir Dünya" isimli ikinci bölümde, çağdaş besteciler Raimund Tiguls ve Eric Whitacre'nin eserleri ve üçüncü bölüm "Gerçekle Hesaplaşma"da ise Bodgar Moe'nin "Sator" ve Veljo Tormis'in "Demire Lanet" eserleri dinleyiciye sunuldu.
Arp sanatçısı İlayda Sezen, perküsyon sanatçıları Eyüp Emirhan Çakır, Mehmet Çınar Yılmaz'ın performans gösterdiği konserin ışık tasarımını Cem Parıldar üstlendi.
Her eserde farklı ışık tasarımlarının ve kuzey ışıkları benzeri aydınlatmanın kullanıldığı konser, başkentli sanatseverlerin beğenisini kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.