Dolar
38.12
Euro
43.68
Altın
3,338.45
ETH/USDT
1,589.10
BTC/USDT
84,652.00
BIST 100
9,266.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Devlet Çoksesli Korosu, ikinci "Aurora" konseriyle müzikseverlerle buluştu

Devlet Çoksesli Korosu, CSO Ada Ankara'da, "gecenin en karanlık anındaki ilk ışıklar" anlamına gelen "Aurora" konserinde müzikseverlerle buluştu.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
Devlet Çoksesli Korosu, ikinci "Aurora" konseriyle müzikseverlerle buluştu Fotoğraf: Güven Yılmaz - AA

Ankara

Şef Burak Onur Erdem'in yönettiği koro, bu sezon yoğun istek üzerine ikinci kez "Aurora" konserini gerçekleştirdi.

Konserin açılışında konuşan şef Erdem, "Aurora"nın gecenin en karanlık anındaki ilk ışıklar olduğu kadar, umudun da adı olduğunu söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Konserin sonunda seslendirilecek, Estonyalı besteci Veljo Tormis'in "Demire Lanet" eserinin 3 bölümden oluştuğunu aktaran Erdem, "Birinci bölümde demirin doğuşu, ikinci bölümde insanın demiri şekillendirerek nasıl silahlar ürettiği ve şiddete sebep olduğu, son bölümünde ise umudun kendisi anlatılıyor." ifadesini kullandı.

Konser, arp sanatçısı İlayda Sezen'in, Henriette Renie'nin "Contemplation" isimli arp solosuyla başladı. Üç bölüme ayrılan konserin "Dünyanın Sessizliğinde İnsan" ismini alan birinci bölümünde, Bengt Ollen'in "Trilo", Ericks Esenvalds'in "Kuzey Işıkları" ve "Yıldızlar" eserleri seslendirildi.

Her eserde farklı ışık gösterisi

"Umut ve Yeni Bir Dünya" isimli ikinci bölümde, çağdaş besteciler Raimund Tiguls ve Eric Whitacre'nin eserleri ve üçüncü bölüm "Gerçekle Hesaplaşma"da ise Bodgar Moe'nin "Sator" ve Veljo Tormis'in "Demire Lanet" eserleri dinleyiciye sunuldu.

Arp sanatçısı İlayda Sezen, perküsyon sanatçıları Eyüp Emirhan Çakır, Mehmet Çınar Yılmaz'ın performans gösterdiği konserin ışık tasarımını Cem Parıldar üstlendi.

Her eserde farklı ışık tasarımlarının ve kuzey ışıkları benzeri aydınlatmanın kullanıldığı konser, başkentli sanatseverlerin beğenisini kazandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt dışında yaşayan gençler, Antalya'da gençlik kampında buluştu
Adalet Bakanı Tunç'tan "CHP'ye kayyum atanacağı" iddialarına ilişkin açıklama
DMM, "CHP'ye kayyum atanıyor" iddiasını yalanladı
Türkiye'den Slovenya'ya haftalık uçuşlarda frekans artırılacak
İzmir'de su ve atık su tarifelerine yüzde 15 ile 35 arasında zam yapıldı

Benzer haberler

Devlet Çoksesli Korosu, ikinci "Aurora" konseriyle müzikseverlerle buluştu

Devlet Çoksesli Korosu, ikinci "Aurora" konseriyle müzikseverlerle buluştu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet