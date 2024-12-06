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Kültür

CSO "Sinan'ın Gölgesi" eserinin dünya prömiyerini yaptı

Şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki konserde, Türkiye-Kore diplomatik ilişkilerinin 67. yılı dolayısıyla Güney Koreli genç piyanist Honggi Kim de sanatseverlerle buluştu.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 06.12.2024 - Güncelleme : 06.12.2024
CSO "Sinan'ın Gölgesi" eserinin dünya prömiyerini yaptı Fotoğraf: Ahmet Serdar Eser/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), besteci Mesruh Savaş'ın "Sinan'ın Gölgesi" isimli eserinin dünya prömiyerini yaptı.

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da, şef Cemi'i Can Deliorman yönetiminde düzenlenen konserde, Türkiye-Kore diplomatik ilişkilerinin 67. yılı dolayısıyla Güney Koreli genç piyanist Honggi Kim sanatseverlerle buluştu.

Konserin ilk yarısında Honggi Kim, Pyotr İlyiç Çaykovski'nin 1875'te bestelediği ve "kişisel zaferi" olarak nitelendirdiği 1 numaralı piyano konçertosunu seslendirdi.

Sanatçı, Çaykovski yorumuyla başkentli sanatseverlerin beğenisini kazandı.

Mimar Sinan'dan ilham alınan senfonik eser

Konserin ikinci bölümünde CSO, genç kuşak bestecilerden Mesruh Savaş'ın "Sinan'ın Gölgesi" eserinin dünyadaki ilk seslendirilişini yaptı.

Bestecinin, Mimar Sinan'ın hayatı ve eserlerindeki ahengi baz alarak iki kısma ayırdığı, rock, metal müzik türleri ve Asya ezgilerine de yer verilen eserin seslendirilmesinin ardından Savaş, sahneye çıkarak dinleyicilere teşekkür etti.

Dünyanın sayılı orkestralarında eserleri seslendirilen Türk besteci Kamran İnce'nin 1994'te tamamladığı ve ilk kez ABD'nin Albany şehrinde dinleyiciye sunulan "Konstantinopolis'in Düşüşü" adlı iki numaralı senfonisi de konserde sanatseverlerle buluştu.

Eserde, Osmanlı'nın 1453'te İstanbul'u fethetmesinden önce gelişen olaylar ve şehrin fethi melodik şekilde anlatılıyor.

Şef Deliorman yönetimindeki konser, dakikalarca ayakta alkışlandı.

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