Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.01
Dolar
5.35
BIST 100
97,378.58
Altın
1,315.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür Sanat

MFÖ ve CSO'dan müzik ziyafeti

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın eşlik ettiği MFÖ sevilen şarkılarını başkentlilerle beraber seslendirdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 26.03.2019
MFÖ ve CSO'dan müzik ziyafeti

Ankara

MFÖ ve CSO'dan müzik ziyafeti

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen konserde, Mazhar-Fuat-Özkan Grubu'na (MFÖ) Turhan Yükseler şefliğindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) eşlik etti. 

Mazhar Alanson, Ankara'da olmaktan ve CSO ile sahne almaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde grup, "Ali Desidero", "Ele Güne Karşı", "Diday Diday Day", "Mazeretim Var Asabiyim Ben", "Sarı Laleler" gibi sevilen şarkılarını seyirci ile beraber seslendirdi.

"İki marka Ankaralı müzikseverlere özel bir gece yaşattı"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç, CSO'nun Türk müzik tarihi açısından önemine değindi.

MFÖ ve CSO'nun müzik tarihinin klasikleri arasına girdiğini belirten Tokaç, "İki markanın birleşmesiyle Ankaralı müzikseverler özel bir gece yaşadı." dedi.

Başkentlilerin konsere yoğun ilgi gösterdiğini ve tüm biletlerin satıldığını aktaran Tokaç, "Sanatın daha geniş kitlelerle buluşması için elimizden gelen her türlü organizasyon ve planlamayı yapacağız." diye konuştu.

Konseri izleyenler arasında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Fecir Alptekin, TBMM Başkanvekili Levent Gök de yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuzey Akım 2: Yeni bir nükleer silahlanma yarışının başlangıcı mı?
ABD’nin THAAD füzeleri ve Çin’in tepkisi
Batı Afrika’da siyasi istikrarın göstergesi: Nijerya ve Senegal seçimleri
Enerji savaşları: ABD-Rusya
Bölgesel gelişmelerin odağında Taliban görüşmeleri

Benzer haberler

CSO ve MFÖ aynı sahnede buluşacak

CSO ve MFÖ aynı sahnede buluşacak

Maher Zain İstanbul'da konser verdi

MFÖ ile CSO aynı sahneyi paylaşacak

Fuzuli'nin 'Su Kasidesi' ilk kez oratoryo olarak sahnelenecek

Fuzuli'nin 'Su Kasidesi' ilk kez oratoryo olarak sahnelenecek
Maher Zain İstanbul'da konser verecek

Maher Zain İstanbul'da konser verecek