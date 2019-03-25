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Kültür Sanat

CSO ve MFÖ aynı sahnede buluşacak

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MFÖ gerçekleştirilecek konserde aynı sahneyi paylaşacak ve grubun sevilen şarkıları senfonik yorumuyla müzikseverlere sunulacak.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 25.03.2019
CSO ve MFÖ aynı sahnede buluşacak

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ve Mazhar-Fuat-Özkan Grubu (MFÖ) 26 Mart Salı günü düzenlenecek konserde, sevilen üçlünün şarkılarını senfonik yorumuyla müzikseverlere sunacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce, 26 Mart Salı günü saat 20.00'de Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek konserde MFÖ, şarkılarını CSO eşliğinde seslendirilecek.

Konserde orkestrayı yönetecek müzisyen Turhan Yükseler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CSO ile yıllar sonra bir araya geldiğini, bunun MFÖ için ise bir ilk olacağını söyledi.

Yükseler, "Konserde hem bildiğimiz hem de her zaman çalmadığımız MFÖ'nün bestelerini, benim düzenlemelerimi seslendireceğiz. 20-21 şarkı seslendirilecek. Renkli bir konser olacak." dedi.

MFÖ'nün daha önce senfonik konserler verdiğini ancak CSO ile ilk kez sahne alacağını belirten Yükseler, müzikseverlerin konserde güzel tınılar, iyi sesler duyacağını kaydetti.

Yükseler, bu tip etkinliklerin Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Türkiye'nin her yerinde gerçekleştirilmesinin müzik adına çok güzel olacağını da sözlerine ekledi. 

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