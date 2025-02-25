Dolar
36.46
Euro
38.31
Altın
2,932.22
ETH/USDT
2,424.40
BTC/USDT
89,061.00
BIST 100
9,513.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Çorum'da 71 kadın ressamın ortak sergisi açıldı

Çorum Belediyesince düzenlenen "2. Puduhepa Kadın Kültür Günleri" kapsamında, 71 kadın ressamın farklı türlerde hazırladığı 71 eser izlenime sunuldu.

Kemal Ceylan  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
Çorum'da 71 kadın ressamın ortak sergisi açıldı Fotoğraf: Tugay Göktürk/AA

Çorum

Çorum Belediyesi Sanat Galerisi'nde açılan "Çorumlu Ressam Kadınlar Resim Sergisi"nde, yağlı boya, seramik, akrilik, çini, katı, minyatür, tezhip ve ebru teknikleriyle hazırlanan tablolar yer alıyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, açılış töreninde yaptığı konuşmada, kadınların en güzel resminin, toplumun kendisi olduğunu söyledi.

Toplumların, şehirlerin, ülkelerin, annelerin yetiştirdiği evlatlarla şekillendiğini belirten Aşgın, "Şehirlerimiz güzelse kadınlarımız da güzel. Şehirlerimiz daha yaşanabilir hale geliyorsa, bunu yapanların arkasında hep mutlaka annelerimiz, eşlerimiz, kadınlarımız var." dedi.

Sergide çok güzel çalışmaların yer aldığını dile getiren Aşgın, "71 ressamın hepsi kadın, hepsi Çorum'dan. Bu, her şehre nasip olacak bir nitelik değil. Bu anlamda şehrimizde sanatın bütün dallarıyla ilgili kadınlarımızı görüyoruz. Sergimizde resim sanatıyla ilgili birbirinden kıymetli 71 ressam kadının 71 eseri sergileniyor." diye konuştu.

Kadınların emeğine destek olmak amacıyla "2. Puduhepa Kadın Kültür Günleri"ni düzenlediklerini anlatan Aşgın, etkinlikleri gelecek yıllarda da sürdüreceklerini kaydetti.

Ressam Nilgün Ayşecik Çevik ise kadınların farklı teknikler kullanarak duygularını eserlerine yansıttığını vurguladı.

Konuşmaların ardından, serginin açılış kurdelesi kesildi.

Vali Ali Çalgan'ın eşi Halide Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, eşi Feyza Aşgın ve davetliler, sergiyi gezdi.

Sergi 28 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kastamonu'nun 3 ilçesinde yarın eğitime ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Haşimi Krallığı Veliaht Prensi Hüseyin Bin Abdullah'ı kabul etti
Salda Gölü Bilim Merkezi yaz başında açılacak
Ümraniye'de okulun bahçesinde öğrencilere ve öğretmene saldıran köpeğin sahibi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Meclis Başkanı Gulmanova'yı kabul etti

Benzer haberler

Çorum'da 71 kadın ressamın ortak sergisi açıldı

Çorum'da 71 kadın ressamın ortak sergisi açıldı

Çorum Millet Bahçesi'ndeki göletin yüzeyi buzla kaplandı

Çorum'da yaralı bulunan tilki koruma altına alındı

Şehit Sözleşmeli Er Uslu'nun annesine verdiği "ev" sözünü bakanlık yerine getirecek

Şehit Sözleşmeli Er Uslu'nun annesine verdiği "ev" sözünü bakanlık yerine getirecek
Çorum'da yüzeyi buzla kaplanan Yeşil Göl ziyaretçilerini ağırlıyor

Çorum'da yüzeyi buzla kaplanan Yeşil Göl ziyaretçilerini ağırlıyor
Şehit Mustafa Uslu'nun cenazesi memleketi Çorum'da defnedildi

Şehit Mustafa Uslu'nun cenazesi memleketi Çorum'da defnedildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet