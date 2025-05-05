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Kültür

"Çocuk Dostu Kitap" sayısı 1990'a ulaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, nisan ayında 30 yeni yayının daha eklenmesiyle "çocuk dostu" olarak önerilen kitap sayısının 1990'a ulaştığını bildirdi.

Şeyma Güven  | 05.05.2025 - Güncelleme : 05.05.2025
"Çocuk Dostu Kitap" sayısı 1990'a ulaştı

Ankara

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuğun üstün yararı ilkesi doğrultusunda çalıştıklarını, bu ilke çerçevesinde koruyucu ve önleyici hizmetler geliştirdiklerini belirtti.

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Çocukları dijital dünyanın tehlikelerine karşı korumak, karşılaşabilecekleri risklere karşı farkındalık kazanmalarına yardımcı olmak için büyük bir kararlılıkla çalıştıklarını belirten Göktaş, "Bu kapsamda, Bakanlık olarak çocuklarımızı bir yandan dijital ortamların zararlı etkilerinden korumaya diğer yandan da çocuk dostu yayınlarla gelişimlerini desteklemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocukları dijital mecralarda karşılaşabilecekleri risklerden korumak için içerikleri takip ettiklerini ve olumsuz öğelere müdahalede bulunduklarını anımsatan Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Bakanlık bünyesinde oluşturduğumuz 'Çocuk İçin Dost Uygulamalar' (DUY) ile siber zorbalık, sanal dolandırıcılık, müstehcenlik, zararlı yazılımlar, çocukların yaş düzeylerine göre gelişimine zarar veren içerikler, çocuk hakları ve mahremiyetinin ihlali, sağlık için tehlikeli madde temini, kimlik hırsızlığı gibi çocukların gelişimini olumsuz etkileyecek zararlı içeriklere müdahale ediyoruz. Riske maruz kaldığı belirlenen çocuklarımıza, yaşadıkları şehrin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü aracılığıyla ulaşarak, bu çocuklarımızın sağlıklı gelişimini temin için gerekli adımları atıyoruz. Ekiplerimiz DUY web sitesi ve ihbar hattı ile bugüne kadar dijital mecrada çocuklara yönelik 2 bin 569 zararlı içerik hakkında işlem yaptı."

"Çocuk dostu olarak önerdiğimiz kitap sayısı 1990'a ulaştı"

Bakan Göktaş, çocuğun üstün yararı ilkesi doğrultusunda alanında uzman kişiler tarafından oluşturulan çalışma gruplarınca hazırlanan Çocuk Dostu Kitap Listesi'nin de geçen yıllarda kamuoyu ile paylaşıldığını hatırlattı.

Çalışma gruplarının, çocukların doğru kitap seçimine önderlik, ailelere de bu konuda rehberlik edecek çalışmalar yürüttüğünü aktaran Göktaş, "Çocuklara yönelik basılı eserler titizlikle inceleniyor. Komisyon tarafından çocuk kitapları listesine Nisan 2025'te 30 yeni yayın daha eklendi. Böylece 2018'den bu yana çocuk dostu olarak önerdiğimiz kitap sayısı 1990'a ulaştı." bilgisini paylaştı.

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