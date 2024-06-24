Dolar
32.90
Euro
35.32
Altın
2,331.46
ETH/USDT
3,315.70
BTC/USDT
61,360.00
BIST 100
10,751.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Kültür

Bülent Ortaçgil, sanat hayatının 50. yılını sahnede kutlayacak

Yarım asrı geçen müzik hayatında birçok esere imza atan sanatçı Bülent Ortaçgil, 26 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sanat hayatının 50. yılını kutlamak üzere sahneye çıkacak.

Ömer Faruk Yıldız  | 24.06.2024 - Güncelleme : 24.06.2024
Bülent Ortaçgil, sanat hayatının 50. yılını sahnede kutlayacak

İstanbul

Konuya ilişkin açıklamaya göre "Kadın sesi değmiş şarkılar" temasıyla düzenlenecek konserde sanatçıya, müzik dünyasının ünlü kadın isimleri eşlik edecek.

Zühal Olcay, Ceylan Ertem, Jehan Barbur, Melike Şahin ve Sena Şener, konserde ünlü sanatçının sevilen şarkılarını seslendirecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı kabul etti
Siirt'te anız yangını çıkan alanlarda hasar tespiti tamamlandı
Milli Savunma Bakanı Güler, Mali Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Samake'yi kabul etti
Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV, 747 bin 52 kurban hissesini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı
Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Benzer haberler

Bülent Ortaçgil, sanat hayatının 50. yılını sahnede kutlayacak

Bülent Ortaçgil, sanat hayatının 50. yılını sahnede kutlayacak

Yngwie Malmsteen, 6 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek

Karadeniz müziğinin sevilen ismi: Kazım Koyuncu

Gönüllü olarak seslendirdikleri Diyarbakır türküleriyle tarihi mekanı şenlendiriyorlar

Gönüllü olarak seslendirdikleri Diyarbakır türküleriyle tarihi mekanı şenlendiriyorlar
Edgar Moreau, Tekfen Filarmoni Orkestrası ile konser verdi

Edgar Moreau, Tekfen Filarmoni Orkestrası ile konser verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet