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Kültür

Bülent Ortaçgil, “Kadın Sesi Değmiş Şarkılar” konseriyle Harbiye’de sahne aldı

Usta müzisyen Bülent Ortaçgil, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda “Kadın Sesi Değmiş Şarkılar” konserinde sevenleriyle bir araya geldi.

Özlem Limon  | 27.06.2024 - Güncelleme : 27.06.2024
Bülent Ortaçgil, “Kadın Sesi Değmiş Şarkılar” konseriyle Harbiye’de sahne aldı

İstanbul

Atlantis Yapım'ın düzenlediği konserde, Ortaçgil'e müzik dünyasının ünlü isimlerinden Zuhal Olcay, Ceylan Ertem, Jehan Barbur, Melike Şahin ve Sena Şener eşlik etti.

Yarım asrı geçen müzik hayatında birçok esere imza atan sanatçı konserde, son albümü "Elli Buçuk" şarkıları ile açılış yaptı.

Ortaçgil, sahnede yaptığı konuşmada, "Bu 'Kadın Sesi Değmiş Şarkılar' projesi aslında 15, 20 yıl önce üç eski arkadaşımızla yaptığımız bir projeydi. Şimdi yeni katılımlar oldu. Yeni genç sesler var. Ben her zaman şarkılarımı benden daha güzel, daha iyi şarkı söyleyen insanlar tarafından söylenmesini istedim. Hoşuma gitti bu. Çünkü ben şarkıcı değilim. Yani ben yazarım, çalarım, söylerim de ama bir şarkıcı gibi hiçbir zaman söyleyemem. Bu genç kardeşlerim hepsi iyi şarkıcılar." dedi.

“Kadın Sesi Değmiş Şarkılar” konserleri yaz boyu farkı şehirlerde devam edecek.

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