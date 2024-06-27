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Kültür

Dünyaca ünlü şarkıcı Seal Harbiye'de konser verecek

"Kiss from a Rose", "Crazy" ve "Stand by Me" adlı şarkıların da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan "Grammy" ödüllü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Seal, İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.

Ömer Mirza Şeker  | 27.06.2024 - Güncelleme : 27.06.2024
Dünyaca ünlü şarkıcı Seal Harbiye'de konser verecek

İstanbul

BKM'den yapılan açıklamaya göre sanatçı, 12 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde konser verecek.

Seal, Denizbank Açık Hava Etkinlikleri kapsamında sahnede olacak.

Londra'da 1963'te doğan sanatçı, pop, r&b, soul ve dans müziği tarzlarında eserler yaptı.

Sanatçı, başarılı kariyerini 4 kez Grammy, 3 kez de Brit ödülü ile taçlandırdı.

Bariton sesi ve klasik şarkı yazımı ile tanınan şarkıcı, dünya çapında 30 milyonun üzerinde albüm satışına ulaştı.​​​​​​​

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