Dolar
38.94
Euro
44.23
Altın
3,306.28
ETH/USDT
2,627.60
BTC/USDT
109,715.00
BIST 100
9,362.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetini TBMM’de kabul edecek TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva’da Türkiye Futbol Federasyonu ile Arabica Coffee House arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza törenine katılıyor
logo
Kültür

Buika ve Kibariye, İstanbul'da müzikseverlerle buluştu

Grammy ödüllü İspanyol sanatçı Buika ile arabesk ve pop müzik sanatçısı Kibariye, İstanbul'da yeniden aynı sahneyi paylaştı.

Aişe Hümeyra Akgün, Zehra Türkaslan  | 27.05.2025 - Güncelleme : 27.05.2025
Buika ve Kibariye, İstanbul'da müzikseverlerle buluştu

İstanbul

İki sanatçı, BKM organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buika, sahneye davet ettiği amatör müzisyen olan doktoruyla da bir şarkı söyledi.

İspanyol sanatçı, konserde "Dolor de rumba", "Las simples cosas", "La falsa moneda" ve "Yo me lo merezco", Kibariye ise "İsyan", "Lafı mı Olur", "Gülü Soldurmam" ve "Ah İstanbul"un aralarında olduğu repertuvarı yorumladı.

İkili, sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait "Sevdam Ağlıyor" ve "Tu Bandera" adlı eserleri birlikte seslendirdi.

Gülay Sütçü de konserde iki sanatçıya danslarıyla eşlik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
1 Haziran'da 407 mahalle ve köyde seçim yapılacak
Türk demokrasi tarihinde yürekleri sızlatan kara leke: 27 Mayıs
"Küresel Sürdürülebilirlik Kalkınma Kongresi 2025" İstanbul'da düzenlenecek
Bakan Kurum Kahramanmaraş'taki restorasyonu süren Tarihi Kapalı Çarşı'nın görüntülerini paylaştı
Adalet Bakanı Tunç'tan 27 Mayıs darbesine ilişkin paylaşım

Benzer haberler

Buika ve Kibariye, İstanbul'da müzikseverlerle buluştu

Buika ve Kibariye, İstanbul'da müzikseverlerle buluştu

Buika ile Kibariye, 26 Mayıs'ta İstanbul'da konser verecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet