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Kültür

Buika İstanbul'da yeniden sahne alacak

İspanyol şarkıcı, besteci ve oyuncu Buika, 17 Eylül'de konser verecek.

Hilal Uştuk   | 08.09.2021
Buika İstanbul'da yeniden sahne alacak

İstanbul

İkinci albümü "Mi Nina Lola" ile İspanyol Müzik Ödülleri'nde "En İyi Prodüksiyon" ve "En İyi İspanyolca Albüm" dallarında ödül alan, "El Ultimo Trago" albümüyle de "En İyi Tropikal Albüm" dalında Grammy kazanan sanatçı, Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak.

Buika, yorumculuğunun yanı sıra "Vivir Sin Miedo" albümündeki şarkılara da kendi imzasını attı.

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