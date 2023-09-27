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Kültür

Buika Zorlu PSM'de konser verdi

Grammy ödüllü Buika, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.

Aişe Hümeyra Akgün  | 27.09.2023 - Güncelleme : 27.09.2023
Buika Zorlu PSM'de konser verdi

İstanbul

İspanyolca aşk şarkılarıyla tanınan sanatçı Piu Entertainment ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) iş birliğinde Zorlu PSM'de iki konser verdi.

Buika flamenko, soul, Afrika müzikleri, R&B, rumba ve caz müziğin harmanlandığı eserlerden oluşan bir repertuvarı dinleyicilerin beğenisine sundu.

Sanatçı, "El Ultimo Trago" albümü ile 2010 Latin Grammy Ödüllerinde En İyi Geleneksel Tropik Albüm ödülüne değer görüldü.

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