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Kültür

Aynalıkavak Kasrı asırlardır ihtişamını koruyor

Yüzyıllardır Haliç kıyılarını süsleyen, Osmanlı döneminde "Tersane Sarayı" olarak bilinen Aynalıkavak Kasrı, FPV dron ile görüntülendi.

Büşra Çoban  | 24.07.2023 - Güncelleme : 24.07.2023
Aynalıkavak Kasrı asırlardır ihtişamını koruyor Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

Sultan I. Ahmed döneminde 1613 yılında yapımına başlanan ve ardından gelen padişahların yaptırdıkları ilave yapılarla son halini alan Aynalıkavak Kasrı, asırlardır ihtişamını koruyor.

Çok pencereli Aynalıkavak Kasrı, Tersane Sarayları'ndan günümüze ulaşmayı başarmış tek kasır ve Lale Devri tavan süslemelerinin İstanbul'daki son örneği olma özelliklerini taşıyor.

Anadolu Ajansı ekibi, gösterişli mimarisiyle dikkatleri çeken Aynalıkavak Kasrı'nı, dışı mekan ve bahçesini FPV dron ile görüntüledi.

Dronun kasrın giriş kapısından başlayarak kaydettiği görüntülerde, Divanhane, Arz Odası, ünlü kurum ve kuruluşları tarafından hediye edilen müzik aletlerinden oluşan "Türk çalgıları sergisi" yer aldı.

Kasrın alt katında bulunan, Türkiye'nin ilk musiki müzesi olma özelliğini taşıyan bu müzede Sultan Abdülhamid'in torunu Gevheri Osmanoğlu ve varislerinin 1984 yılında bağışladığı sazlar, nota ve kitaplar da FPV dronla kaydedildi.

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