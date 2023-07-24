Dolar
26.96
Euro
29.89
Altın
1,964.97
ETH/USDT
1,868.20
BTC/USDT
29,739.00
BIST 100
6,784.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Altın Portakal Sinema Okulu başvuruları başladı

60. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamındaki Altın Portakal Sinema Okulu'na başvurular başladı.

Oktay Özden  | 24.07.2023 - Güncelleme : 24.07.2023
Altın Portakal Sinema Okulu başvuruları başladı

Antalya

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 7-14 Ekim'de gerçekleştirilecek festival kapsamındaki Altın Portakal Sinema Okulu, bu yıl beşinci kez organize edilecek.

Türkiye'deki üniversitelerde radyo, televizyon, sinema, medya, iletişim ve görsel sanatlar eğitimi alan lisans öğrencilerinin başvurularına açık olan Altın Portakal Sinema Okulu, 8-13 Ekim'de yine çevrim içi düzenlenecek.

Altın Portakal Sinema Okulu için son başvuru tarihi, 1 Eylül Cuma günü saat 18.00 olarak belirlendi. Sinema öğrencileri başvuru formuna, festival web sitesi üzerinden ulaşabilecek.

Altın Portakal Sinema Okulu'na gelen başvurular arasından seçilecek 250 öğrenci, her sabah teoriden pratiğe farklı başlıklar altında sinema sektörünün profesyonelleri tarafından verilecek derslere katılacak.

Festivalin sosyal medya hesaplarından herkesin erişimine açık olacak Altın Portakal Sinema Okulu söyleşilerinde ise yine usta isimler tecrübelerini paylaşmaya devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek, "2019 yılında 'Gençler üretecek, Antalya gençlerle birlikte yükselecek' sloganıyla başlattığımız Altın Portakal Sinema Okulu, 5 yaşına geldi. Bugüne kadar 1000'e yakın öğrenciyi sinema profesyonelleri ile buluşturduğumuz Altın Portakal Sinema Okulu ile geleceğin sinemacılarına destek olmaya bu yıl da devam ediyoruz. Hayallerine giden yolda gençlerimizin yanında olmak bizi çok mutlu ediyor. Onlara olan desteğimizi her alanda daha güçlü bir şekilde sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenecek 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum Direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karadeniz Bölgesi'nde denizdeki olaylarda son 10 yılda 2 bin 132 kişi kurtarıldı
Yer altı ısı adaları kentlerin altyapılarını tehdit ediyor
Güneydoğu'da boğulma vakalarına karşı "yüzme eğitimi" seferberliği
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Romanya'nın yelkenli askeri eğitim gemisi İzmir'e geldi

Benzer haberler

Altın Portakal Sinema Okulu başvuruları başladı

Altın Portakal Sinema Okulu başvuruları başladı

Antalya'da eski gazino binasında çıkıp seralara sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Antalya'da sıcak hava bunaltıyor

Antalya'da butik otelde çıkan yangında 2 turist öldü, 10 kişi yaralandı

Antalya'da butik otelde çıkan yangında 2 turist öldü, 10 kişi yaralandı
Antalya'da sıcak hava etkili oluyor

Antalya'da sıcak hava etkili oluyor
Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet