Dolar
32.26
Euro
35.04
Altın
2,352.67
ETH/USDT
3,835.50
BTC/USDT
68,207.00
BIST 100
10,690.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Atina'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Ege yemekleri tanıtıldı

Yunanistan'da, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde Ege yemeklerinin tanıtımı yapıldı.

Derya Gülnaz Özcan  | 29.05.2024 - Güncelleme : 29.05.2024
Atina'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Ege yemekleri tanıtıldı Fotoğraf: Derya Gülnaz Özcan/AA

Atina

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki elçilik rezidansında verilen davette, konuklara Ege lezzetlerinden örnekler sunuldu.

Etkinlikte açılış konuşması yapan Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Türk Mutfağı haftası kapsamında tanıtılan Ege lezzetlerinin, Yunan ve İtalyan konuklara da yabancı gelmeyeceğini kaydetti.

Erciyes, Türk ve Yunan mutfaklarının iki halkı birleştirme gücü olduğuna inandığını belirterek, "Bu etkinliğin Türk-Yunan ilişkilerinde olumlu atmosferin hakim olduğu bir dönemde yapılmasından da memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.

Ege'nin sadece tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda sağlıklı beslenme kültürüyle de öne çıktığını vurgulayan Erciyes, "UNESCO'nun kültürel miras listesinde bulunan Akdeniz mutfağının bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Büyükelçi Erciyes, zeytinyağının da bu kültürel mirasın önemli öğesi olduğunun ve gecedeki tüm yemeklerin Ege zeytinyağı ile yapıldığının altını çizdi.

Misafirlere, İzmir köfte, karides güveç, fava, taze fasulye, zeytinyağlı biber dolması ve şekerpare gibi Ege lezzetleri ikram edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bulgaristan'ın "kültürel soykırım" girişimine karşı duran Türkler göçe zorlandı
Araç muayene hizmetleri yeniden özelleştirme kapsamına alındı
Mersin'deki 11 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförü "tek ve asli kusurlu" sayıldı
Kahramanların hatıralarıyla yola çıkan müze Çanakkale ruhunu Türkiye'nin dört bir yanına taşıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethederken sahip olduğu inanç bize ilham vermektedir

Benzer haberler

Atina'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Ege yemekleri tanıtıldı

Atina'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Ege yemekleri tanıtıldı

Atina'daki konserde Türkçe ve Yunanca şarkılar dinleyiciyle buluştu

Togo'da Ege mutfağından lezzetler ve Zeybek tanıtıldı

Tunus’ta "Ege mutfağına ait lezzetler" tanıtıldı

Tunus’ta "Ege mutfağına ait lezzetler" tanıtıldı
Rusya’da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Ege mutfağı tanıtıldı

Rusya’da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Ege mutfağı tanıtıldı
Macaristan’da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Ege Bölgesi'nin lezzetleri tanıtıldı

Macaristan’da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Ege Bölgesi'nin lezzetleri tanıtıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet