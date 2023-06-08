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Kültür

Aşık Veysel "Uzun İnce Bir Yoldayız" konseriyle anıldı

Aşık geleneğinin en büyük temsilcilerinden halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 50'nci yılında düzenlenen "Uzun İnce Bir Yoldayız" konserinde yad edildi.

Ömer Faruk Yıldız  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
Aşık Veysel "Uzun İnce Bir Yoldayız" konseriyle anıldı Fotoğraf: Ömer Faruk Yıldız/AA

İstanbul

VakıfBank'ın katkılarıyla 2023 Aşık Veysel yılı kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, müzisyen Ümit Yılmaz, Senfonik Anadolu Orkestrası eşliğinde Aşık Veysel'in sevilen türkülerini seslendirdi.

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Yetkin Dikinciler'in sunum ve şiir anlatımı yaptığı, müzisyen Gülay'ın da konuk sanatçı olarak yer aldığı etkinlikte orkestra şefliğini Turan Sağer üstlendi.

Aşık Veysel'in hayatına dair kısa video gösterimiyle başlayan konserde Ümit Yılmaz, Aşık Veysel'in animasyon görüntüsüyle şarkı söyleyerek hayalini gerçekleştirdi.

Yılmaz, büyük ozanın "Sen Bir Ceylan Olsan", "Güzelliğin On Para Etmez", "Anlatmam Derdimi Dertsiz İnsana", "Çoktan Beri Hasretin Çekerim", "Kara Toprak" ve "Uzun İnce bir Yoldayım" gibi sevilen bestelerini seslendirdi.

Ünlü sanatçı ayrıca Aşık Veysel için yazdığı "Veysel'e" türküsünü de müzikseverlerin beğenisine sundu.

"Aşık Veysel her zaman benim sazımın telinde bir parçadır"

Etkinliğin ardından AA muhabirine konuşan Yılmaz, 2023'ün Aşık Veysel yılı olduğunu öğrendikten sonra bu etkinliği yapma fikrinin kafasında canlandığını belirterek, "Her sene konserlerde böyle etkinlikler yapıyoruz ama bu sene farklı bir şey yapalım, Aşık Veysel'i hayalimizdeki gibi yaşayalım, sahneye taşıyalım düşüncesiyle başladı fikir." dedi.

Yılmaz, "Hayalimdeki yapmak istediğim her şeyi bu akşam burada yaşadık. Aşık Veysel her zaman benim sazımın telinde bir parçadır." değerlendirmesinde bulundu.

Yetkin Dikenciler ise sadece 2023'ün değil, her senenin Aşık Veysel yılı olduğunu vurgulayarak, "Ozanlar ve sanatçılar bu toprakların birikimini bizimle çağları aşan bir şekilde paylaşırlar. Biz de izleyicilerimizle ve gönüllerini açan herkesle Aşık Veysel'in hayallerine ortak olduk, Ümit hocamla birlikte." ifadelerini kullandı.


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