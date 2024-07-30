Dolar
33.09
Euro
35.80
Altın
2,387.33
ETH/USDT
3,355.00
BTC/USDT
66,840.00
BIST 100
10,687.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Aphrodisias Antik Kenti'nde "kolosal Zeus başı" bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın'daki Aphrodisias Antik Kenti'nde "kolosal Zeus başı"nın bulunduğunu bildirdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
Aphrodisias Antik Kenti'nde "kolosal Zeus başı" bulundu

Ankara

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Anadolu'nun zengin geçmişini gelecek nesillere taşımak için çalışmaların hız kesmeden süreceğini belirtti.

Ersoy, "Aphrodisias'ta benzersiz bir keşif: Kolosal Zeus başı. Yüzyıllar sonra gün ışığıyla yeniden buluşan mermer baş, Yunan mitolojisinde en güçlü ve önemli tanrı olan Zeus’un ihtişamını sergiliyor. Aphrodite Tapınağı'nın 50 metre batısında bulunan bu önemli eser, saç ve sakaldaki muhteşem işçilik ile dikkati çekiyor. " ifadesini kullandı.

Yaşlı sakallı bir Olympos tanrısının kolosal başı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, mimari bir konsol ya da konsolun parçası olarak kabartma şeklinde oyulmuş 66 santimetre yüksekliğindeki sakallı kolosal mermer baş, 16 Temmuz'da Aydın'daki Aphrodite Tapınağı'nın 50 metre batısındaki bir alanda, yüzeyin oldukça yakın bir seviyesinde ters dönmüş bir durumda bulundu.

Baş, yoğun şekilde katılaşmış toprak birikintilerini gidermek için ön temizlik ve konservasyon işlemlerinden geçirildi. Orta taneli Aphrodisas mermerinden tek bir bloktan yapılmış olan eser, milattan sonra 2. ve 3. yüzyıl olarak tarihlendiriliyor.

Yaşlı sakallı bir Olympos tanrısının kolosal başı, arkasındaki profilli konsoldan yüksek kabartma olarak öne doğru uzanıyor.

Saç stili, sakalı ve kral tacı olarak diademi, başın Aphrodisias'ta kent tanrıçası Aphrodite kadar önemli bir yerel tanrı olan Zeus’a ait olduğunu gösteriyor.

Saç ve sakaldaki muhteşem matkap işçiliği, üst düzey bir Aphrodisias heykel atölyesine aittir. Güçlü ilahi imgenin sofistike bir şekilde tasvir edilmesi başa güçlü bir etki kazandırıyor. Başın, en yüksek kaliteye ve tarihi öneme sahip olağanüstü bir buluntu olduğu kaydediliyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aydın'da tarım arazisinden ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Yargı Reformu Strateji Belgesi için vatandaşların görüş ve önerileri alınacak
Diyanet'ten Paris Olimpiyat Oyunları açılış törenindeki görüntülere tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Subianto ile bir araya geldi
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına ekiplerce müdahale ediliyor

Benzer haberler

Aphrodisias Antik Kenti'nde "kolosal Zeus başı" bulundu

Aphrodisias Antik Kenti'nde "kolosal Zeus başı" bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 31 Temmuz'da, 3 aylık turizm raporumuzu açıklayacağız

Müze ve ören yerleri 6 ayda 14 milyona yakın ziyaretçi ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin manevi değerini gelecek nesillere aktaracağız

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin manevi değerini gelecek nesillere aktaracağız
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Hatay'ın ana vatana katılışının 85'inci yıl dönümünü kutladı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Hatay'ın ana vatana katılışının 85'inci yıl dönümünü kutladı
Hatay'da 3 bin 500 yıllık tablet gün ışığına kavuştu

Hatay'da 3 bin 500 yıllık tablet gün ışığına kavuştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet