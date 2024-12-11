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Bodo-Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen, Beşiktaş ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi Aspmyra Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
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Kültür

"Anlatılar" sergisi yarın 42 Maslak Galeri 7'de açılacak

Farklı sanatçılar tarafından üretilen özgün eserleri bir araya getiren "Anlatılar" karma sergisi, yarın 42 Maslak Galeri 7'de sanatseverlerle buluşacak.

Fatih Türkyılmaz  | 11.12.2024 - Güncelleme : 11.12.2024
"Anlatılar" sergisi yarın 42 Maslak Galeri 7'de açılacak

İstanbul

Sergide, Duygu Ergör Baur, Füge Demirok, Hüseyin Rüstemoğlu, Joel Menemşe, Mine Zabcı, Murat Turna, Olya Getman, Rezzan Demir, Seda Eyüboğlu, Sevtap Yılmaz ve Tolga Boztoprak'ın eserleri yer alıyor.

Her sanatçının kendine has dilini ve dünyasını izleyiciye sunmanın amaçlandığı sergi, sanatın çok yönlü ve derin doğasını gözler önüne sermeyi hedefleniyor.

Sergi, 12 Ocak 2025'e kadar görülebilecek.

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