Dolar
34.87
Euro
36.64
Altın
2,695.80
ETH/USDT
3,720.00
BTC/USDT
98,323.00
BIST 100
10,049.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

15. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri yarın başlayacak

TRT tarafından amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen "15. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri" yarın başlayacak.

Ahmet Esad Şani  | 11.12.2024 - Güncelleme : 11.12.2024
15. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri yarın başlayacak

İstanbul

 Dört yarışma kategorisinde 100 ülkeden bin 700'e yakın başvurunun yapıldığı festivalde, 40 finalist ödül için yarışacak.

"Game of Thrones" dizisindeki Davos Seaworth karakteriyle tanınan İrlandalı aktör Liam Cunningham, Tokyo Docs'un kurucu üyelerinden Ken-ichi Imamura, yönetmen Semih Kaplanoğlu, Filistinli yönetmenler Vin Arfuso ve Mohammed Jabaly'nin de aralarında olduğu, alanında uzman isimler etkinliğe konuk olacak.

Etkinlik, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla "Uzak Olsa da Aslında Çok Yakın" mottosuyla gerçekleştirilecek.

Bu yıl kristal yılını kutlayacak etkinlikte, dünyanın önemli festivallerinden ödül alan prestijli belgesel filmler ile Filistin'e dair meselelerin ele alındığı yapımlardan oluşan bir seçki izleyicinin beğenisine sunulacak.

Dört gün sürecek etkinlikte, yönetmenlerle ustalık sınıfı, belgeselciliğin bugünü ve yarınına dair söyleşiler, paneller ve atölye çalışmaları da yapılacak.

"Gazze'yi Görüyorum" belgeseliyle başlayacak

Etkinlik, Filistinlilerin sesi olmak için çabalayan vicdanlı insanların mücadelesini anlatan TRT İç Yapımlar imzalı "Gazze'yi Görüyorum" belgeseli ile başlayacak. Belgeselde yer alan İrlandalı ünlü oyuncu Liam Cunningham da festivalin özel konuğu olarak etkinlikte yer alacak.

Derviş Zaim, Ensar Altay, Sevin Okyay, Serdar Akar ve Yaser Talebi gibi usta sinemacıların katılımıyla gerçekleşecek etkinlik kapsamında, İstanbul Fişekhane'nin Salon 6 ve Cocoon Salonu'nda yönetmen söyleşileri, paneller ve atölyeler yapılacak.

Festivalde yarışan belgesellerle özel seçki belgeseller etkinlik boyunca Fişekhane 2, 4, 5 ve 6 numaralı salonlarda izlenebilecek.

Ödül töreninde 15 ödül sahiplerini bulacak

"Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi", "Ulusal Profesyonel Kategori", "Uluslararası Kategori" ve "Proje Destek Kategorisi" olmak üzere, 4 kategoride 40 finalist ödül için yarışacak.

"TRT 60. Yıl Özel Ödülleri" de dahil toplam 15 ödül, düzenlenecek törende sahipleriyle buluşacak. Etkinliğin kapanış ve ödül töreni 15 Aralık'ta 20.00'de TRT Belgesel ekranında canlı yayınlanacak.

Festival takvimine ve yarışma hakkında detaylı bilgiye "www.trtbelgesel.com" adresinden ulaşılabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehit Tuğgeneral İsa Baydilli, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kazasında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı
Meteorolojiden Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
Çıldır Gölü'nün buz tutmayan kıyılarındaki iskelelerinde dalgaların etkisiyle sarkıtlar oluştu
Türk Devletleri İzcilik Teşkilatı kuruldu

Benzer haberler

15. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri yarın başlayacak

15. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri yarın başlayacak

tabii'nin yeni dizisi "Harman Yeri"nin çekimleri başladı

TRT World Forum'da yapay zekanın politika ve toplum üzerindeki etkileri ele alındı

TRT World Forum 2024 İstanbul'da başladı

TRT World Forum 2024 İstanbul'da başladı
Ankara'da "Mustafa Kemal'in Sofya Yılları" belgeselinin gösterimi yapıldı

Ankara'da "Mustafa Kemal'in Sofya Yılları" belgeselinin gösterimi yapıldı
tabii'nin orijinal dizisi "Çırak" izleyiciyle buluştu

tabii'nin orijinal dizisi "Çırak" izleyiciyle buluştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet