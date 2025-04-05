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Kültür

"Haneden Dökülenler" sergisi Taksim'de açıldı

"Haneden Dökülenler" adlı karma sergi, Taksim Cami Kültür Sanat Merkezi Sergi Salonu'nda ziyarete açıldı.

Özlem Limon  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
"Haneden Dökülenler" sergisi Taksim'de açıldı Fotoğraf: Özlem Limon/AA

İstanbul

Hayatın içinden farklı hikayeler barındıran sergi, sanatçılar ve izleyiciler arasında güçlü bağ kurarak, samimi ve anlamlı bir atmosfer oluşturmayı hedefliyor.

Serginin küratörlerinden minyatür sanatçısı Hüma Ece, ev kadınlarını dışarıya açabilmek amacıyla çini sanatçısı Zeynep Güneysu ile böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Ece, serginin kadınlara "bir kapı olmasını" istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Kendimiz de bu yollardan geçtiğimiz için sanat alanında yer almakta zorlanıyoruz. Biz kendimiz o alanı açalım istedik. O yüzden böyle bir yola çıktık. Taksim Camisi'nde de Elif Hanım'ın yardımıyla alanı kiraladıktan sonra sanatçılarımızla buluştuk. 39 sanatçımız ve 200'e yakın eserimiz bulunuyor. Genelde hepsi klasik sanat eserleri. Tezhip, minyatür, ebru, çini bunlardan sadece birkaçı. Sadece kendileri hocalık yapan hanımlar var ama onlar da yine ev hanımlığının yanında hocalık yapıyor. Aslında hep ev hanımlığımız ön planda açıkçası. Çok uzun senelerdir bu sanatla uğraşıyorlar. Profesyonellikleri oradan geliyor. Hem tutkuyla yapıyoruz hem de uzun süredir bu alanda uğraşıyoruz."

"Evlerimizde sanatlarımızı yapıyoruz ve paylaşmak istiyoruz"

Serginin küratörlerinden Zeynep Güneysu, çini alanında yüksek lisans yaptığını dile getirerek, "Arkadaşımla bir atılım yaptık. Çünkü hepimiz evlerimizde sanatlarımızı yapıyoruz ve paylaşmak, göstermek istiyoruz. El emeğimizi, ürünlerimizi gelsin, görsün, evlerine de asıp kullansınlar. Benim genelde ürünlerim kullanımlık ama asılacak ürünlerimiz de var." ifadelerini kullandı.

Güneysu, "Böyle bir yola girdik. Katılım da güzel oldu. Baktığınızda gerçekten hepsi birbirinden harika eserler ve çok farklı. Hiçbiri aynı değil. Tezhip ve minyatürün dışında pastel sanatlar, kara kalem, ebru ve birbirinden farklı sanatlar var. Ayrıca nakışımız da var." dedi.

Eserlerin satışa sunulduğuna da değinen Güneysu, şu bilgileri verdi:

"Sergi bitince teslim edeceğiz herkese ürünlerini. İki hafta boyunca biz buradayız. Hüma Hanım ile çocukluk arkadaşıyız. Çocukluktan beri sürekli görüşüyoruz. İkimiz de sanatın farklı dallarında uğraşıyoruz. Bu işe başladığımızda ilk önce kendi arkadaşlarımıza duyurduk. Onlar da kendi arkadaşlarına duyurunca kalabalık güzel bir ekip oldu. Bunu dışarıya yayacak kadar bile kalmadı standımız. Bir anda zaten hepsi bitti. Çok sanatçı arkadaşımız var. Bunu da ortaya koyduk bu şekilde."

"Sanat, her kesime ulaşmalı, insanları bir araya getirmeli ve içten bir bağ kurmalıdır." mottosuyla hazırlanan sergide, 39 kişinin eserleri yer alıyor.

Tezhip, minyatür, hat, çini, toz pastel, kara kalem, ebru, kaligrafi, sulu boya, nakış, katı ve dijital sanat gibi farklı türlerde yaklaşık 200 eserin beğeniye sunulduğu sergi, 18 Nisan'a kadar görülebilecek.

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