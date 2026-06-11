"Mananın Rengi" resim sergisi 15 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak

Kur'an-ı Kerim'in anlam dünyasını öğrencilerin bakış açılarıyla yorumlayan sergide, çocukların ayetler üzerine gerçekleştirdikleri tefekkür çalışmalarından doğan eserler yer alacak.

Farklı ülkelerden öğrencileri ortak bir anlam ve sanat zemininde buluşturan sergi, sanatın evrensel dili aracılığıyla kültürler arası etkileşime katkı sunacak.

Acıbadem Okulları tarafından yürütülen proje, gençlerin sanat yoluyla düşünmelerini, sorgulamalarını ve manevi değerlerle estetik üretim arasında bağ kurmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Sergi, öğrencilerin farklı kültürlerden akranlarıyla ortak bir çalışmada yer almalarına imkan tanırken, aynı zamanda sanatın birleştirici gücünü de görünür kılıyor.

Türkiye, Arnavutluk, Pakistan ve Almanya'dan 40 öğrencinin hazırladığı 84 eser, 15 Haziran Pazartesi günü Taksim Camisi Kültür Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

"Sanat becerileriyle düşünme becerilerini birleştirdik"

Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Acıbadem Okulları Genel Müdürü İdris Topçuoğlu, projenin okullarındaki bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin fikri üzerine ortaya çıktığını söyledi.

Çocukların din derslerinde işledikleri ayetlerin ve çeşitli dini kavramların üzerine derinleşmelerini sağlama fikriyle yola çıktıklarını belirten Topçuoğlu, Kur'an-ı Kerim'deki kainatın yaratılışını anlatan ayetlerden hareketle çocuklara bir atölye kurulduğunu, burada dersler verildiğini, daha sonra sanat küratörüyle çalışılarak temel resim becerileri eğitimleri verildiğini anlattı.

Topçuoğlu, ardından çocuklara "Bu dinlediğiniz, manasını öğrendiğiniz ayetlerden hareketle hepiniz gönlünüze doğan fikri resme dökün." dediklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Sanat becerileri ile düşünme becerilerini burada birleştirdik. Bugün disiplinlerarası anlayış diyoruz buna. Çocuklarımız hem din hocasından hem sanat küratörlerinden aldıkları eğitimlerden hareketle bu projeyi meydana getirdiler. Ayetlerin gönüllerinde doğurduğu anlamı resmettiler. Biz buna 'Mananın Rengi' dedik. 'Bu ayetikerimeden ne anladın, bu sende nasıl bir ufuk açtı, hadi bakalım bunu bir resim olarak bize sergile, göster.' Mananın Rengi aslında bu ayetlerin manasını resme dökmek anlamına gelen bir ifade oldu."

Mana kavramıyla, çocukların Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle bağ kurmasını sağlamayı hedeflediklerini belirten Topçuoğlu, "Okuyorlar, belki yüzeysel olarak bir şeyler anlıyorlar, mealden bakıyorlar. Ama bunlar üzerinde tefekkür etmek, derinleşmek gibi bir fırsatları çocukların çok fazla olmuyor. Bu çalışmamızda öğrencilerimize verdiğimiz özel eğitimlerle ayetlerin tefsirini yaptık onlara. Bu ayet nerede indi, niçin indi, ne anlatmaya çalışıyor, o manada derinleşmelerini sağladık. Mananın Rengi de aslında o ayetlerle çocukların bağ kurmasını sağlamak üzere kullandığımız bir ifade oldu." dedi.

Topçuoğlu, sergide yer alan eserlerin temasının, kainatın ve insanın yaratılışı, kainatta insanın hizmetine sunulan birtakım nimetlerin hikmetlerini anlatan ayetlerden oluştuğunu dile getirdi.

Pakistan, Arnavutluk ve Almanya'daki okullar da paydaş oldu

Topçuoğlu, projeyi yerel olarak kendi okullarında planladıklarını ifade ederek, "Çocuklarımızı uluslararası, küresel anlamda kabiliyetlerini, yeteneklerini geliştirmek, desteklemek için farklı ülkelerdeki öğrenci arkadaşlarıyla işbirliği halinde işler yapabilir hale getirmemiz lazım, böyle bir amacımız vardı. Bu projeyi de bunun için bir fırsat bildik. Dedik ki bunu birkaç ülkeyle paylaşalım. Bizimle ortak hayalleri olan o ülkelerdeki öğretmenlerin öğrencilerine aynı çalışmayı yapmalarını sağlayalım. Daha sonra da bunu İstanbul'da bir sergi olarak sergileyelim." şeklinde konuştu.

Çocukların farklı kültürlerdeki insanlarla bir araya gelerek ortak bir dil konuşmalarını, ortak fikir üretmelerini ve bunu hayata geçirmelerini amaçladıklarını söyleyen Topçuoğlu, "Çünkü böyle bir dünyada yaşayacaklar zaten hayata atıldıklarında. Dünya artık küresel bir köy oldu. Sadece Türkiye'de bir şeyleri yapıyor olabilmek yetmiyor. Birlikte farklı kültürlerdeki insanlarla çalışıyor olabilmek gerekiyor. Bunun provasını da çocukların öğrencilik yıllarında yapıyor olmaları çok kıymetli." dedi.

Topçuoğlu, bu niyeti Pakistan, Arnavutluk ve Almanya'daki okullarla paylaştıklarını ve o okulların da kendilerinin paydaşı olduğunu belirterek, "Oradaki çocuklarımız ve öğretmenlerimiz de sahiplendiler. Onlar da aynı şekilde dersler yaptılar, eğitimler aldılar, sanat eserlerini, resimlerini ortaya koydular. 84 eser, 40 öğrencinin bu çalışması pazartesi günü Taksim Camisi Kültür Sanat Merkezi'nde sergilenmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Bugün gençlerden hep şikayet edildiğini, birtakım harflerle "şu kuşak, bu kuşak" denilerek gençlerin yetersizliklerinden ve problemlerinden bahsedildiğini dile getiren Topçuoğlu, şunları kaydetti:

"Esasında doğru bir yönlendirme, doğru bir rehberlik, doğru bir ilgi olduğunda bu çocuklar böyle çok anlamlı işler ortaya koyabiliyor. Henüz ortaokul 6'ncı, 7'nci sınıf sıralarındaki öğrencilerimiz doğru bir rehberlikle harika bir sanat eseri ortaya koyuyor. Kur'an-ı Kerim'in anlamı noktasında derinleşebiliyor, bunu bir ürüne çevirebiliyor. 3 ülkeden farklı arkadaşlarıyla paydaş olabiliyor, onlarla ortak dil konuşabiliyor ve birlikte İstanbul'da buluşup bir sergi oluşturabiliyorlar. Şu an toplumda şikayet edilen nesil, kuşak tartışmaları yaşıyoruz. Burada gençlere çok kabahat de yüklememek lazım. Onlara doğru ilgiyi sunduğumuzda böyle güzel neticeler ortaya koyan gençler de var. Aslında bu sergi başlı başına ülkemize, eğitimcilere, ailelere bu mesajı da vermiş oluyor diye düşünüyorum."