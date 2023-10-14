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Kültür

Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılı dolayısıyla Sertab Erener konseri düzenlendi

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB), Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında, şarkıcı Sertab Erener sahne aldı.

Ömer Olcay  | 14.10.2023 - Güncelleme : 14.10.2023
Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılı dolayısıyla Sertab Erener konseri düzenlendi

Ankara

ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen konserde sanatçı Erener, şarkılarını Başkentliler ile birlikte seslendirdi.

Elektrik ve akustik bölümlerden oluşan konserde sanatçı, müzik hayatı boyunca sevilen şarkılarını bazen akustik olarak seyircilerin alkışları eşliğinde, bazen de dans ederek söyledi.

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