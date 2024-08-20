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Kültür

Ankara'da "Mesnevi Sohbetleri" programı düzenlenecek

Ankara'da 24 Ağustos Cumartesi günü "Mesnevi Sohbetleri" programı yapılacak.

Fırat Taşdemir  | 20.08.2024 - Güncelleme : 20.08.2024
Ankara'da "Mesnevi Sohbetleri" programı düzenlenecek Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı Faruk Hemdem Çelebi

Ankara

Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı tarafından Ankara Mevlevihanesi'nde gerçekleştirilecek program, her ay düzenli olarak Başkentlilerle buluşacak.

Altındağ Belediyesi tarafından da desteklenen sohbetler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mevlevi Postnişini ve Mesnevihan Nezih Çetin tarafından verilecek.

Programa, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 22. kuşak torunu ve Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı Faruk Hemdem Çelebi ile 22. kuşak torunu ve Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanvekili Esin Çelebi de katılacak. ​​​​​​​

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