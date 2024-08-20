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Kültür

Adıyaman'da 1500 yıllık olduğu değerlendirilen yapı kalıntıları bulundu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, 1500 yıllık olduğu değerlendirilen yapı kalıntılarının bulunduğu bildirildi.

Orhan Pehlül  | 20.08.2024 - Güncelleme : 20.08.2024
Adıyaman'da 1500 yıllık olduğu değerlendirilen yapı kalıntıları bulundu Fotoğraf: Ali Gazel / AA

Adıyaman

Müze Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine inceleme başlattıkları Oyratlı köyü kırsalında, bazı kalıntılara rastladı.

Alandaki çalışmaları takip eden Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, alanda Roma dönemine ait yapı kalıntılarının bulunduğunu söyledi.

Kalıntıların yaklaşık 1500 yıllık geçmişe sahip olduğunu dile getiren Alkan, şöyle konuştu:

"Besni ilçesi sınırında kalan bir alanda bulunmaktayız. O dönemin insanları muhtemelen bu alanda belli bir süre yerleşim görmüş ve daha sonra terk ederek başka yere yerleşmişler. Alanda birçok yapı kalıntıları mevcut ve bu taşlar düzgün olmayan kesme taşlardan yapılmış. Yaklaşık 4 dönümlük bir alanda bu yapılar oluşturulmuş."

Sahanın korunması için tescile alınacağını ifade eden Alkan, "Yapıların bir kısmı yıkılarak günümüze gelmiş. Doğu kısmında ise yer altına inen bazı yapılar var. Yaptığımız incelemelerin ardından buradaki alanı, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne tescile alınması için sunacağız." dedi.

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