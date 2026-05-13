TFF ile VakıfBank arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan katıldı.

Açılış konuşmasını yapan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bir temenniyi değil bir inancı dile getirdik. 'Dünya Kupası'na katılacağız' dedik. Cenabıallah nasip etti, bu hasreti sona erdirdik. Futbolcularımız, Türk futbolunun gücünü tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Bu hedefe ulaşırken Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğini her zaman yanımızda hissettik. Kendilerine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

VakıfBank'la Türk futbolunun birlikteliğinin çok eskiye dayandığını söyleyen Hacıosmanoğlu, şunları kaydetti:

"Dünya Kupası finallerinde ilk kez yer aldığımız 1954 yılında kurulan, ülkemizin köklü finans kuruluşlarından VakıfBank ile güçlerimizi birleştiriyoruz. Bugün 1954'ten gelen bu ortak ruhu buluşturuyor; köklü geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe birlikte yürüyoruz. Bu anlamlı birliktelik Türk futboluna yeni ve kalıcı başarılar kazandıracaktır. Göreve geldiğimiz günden bu yana önde gelen markalar ile sponsorluk anlaşmalarına imza attık. İşbirliklerimiz ve devletimizin desteği birleşince uluslararası başarılarımızın yolu da açıldı. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final sevinci yaşatan A Milli Erkek Takımımız, ilk kez Uluslar A Ligi'ne yükselerek Avrupa'nın elit takımları arasına katıldı. Şimdi de 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda yer alacağız. Dünya Kupası başarı çıtamızı daha da yukarı çıkarmak için tarihi bir fırsat olacak."

Fotoğraf : Ağıt Erdi Ulukaya/AA

Hacıosmanoğlu, A Milli Kadın Futbol Takımı'nın da Dünya Kupası elemelerinde iddiasının devam ettiğini belirterek, ay-yıldızlıların zor periyottan başarıyla çıkacağını söyledi.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'na katılmasını ümit ettiklerini aktaran Hacıosmanoğlu, VakıfBank'a destekleri için teşekkür ederek, "Bu destekleri, Dünya Kupası öncesinde, bizleri daima gururlandıran A Milli Takım'ımızın gücüne güç katacaktır. Sponsor ailemize katılan VakıfBank'a aramıza hoş geldiniz diyor, bu anlaşmanın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

Hacıosmanoğlu ay-yıldızlı ekibin finale yükselmesi halinde bir prim olup olmayacağı yönündeki soruya, "Oradan kupayı alıp geleceğiz. Kupayı aldıktan sonra sadece sponsorlarımız değil onun dışında birçok insan bu gururu yaşadığı için vatandaşlık görevini yerine getirir." diye cevap verdi.

Arslan: "Milli takımımız, Dünya Kupası'nda yeniden bir tarih yazacak"

Ay-yıldızlı ekibin, Dünya Kupası'nda yeni bir tarih yazacağını vurgulayan VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, "Bizim Çocuklar 24 yılın ardından Dünya Kupası'na katılma hakkı elde ederek milletimize çok büyük bir mutluluk yaşattı. Ancak işimiz elbette bitmedi, büyük Türk milleti olarak yine tek yürek olacağız. İnanıyorum ki milli takımımız, Dünya Kupası'nda yeniden bir tarih yazacak, göğsümüzü kabartacak. Sevinçten sokağa döküleceğimiz günlerin heyecanını şimdiden yaşıyorum. Sporu ve özellikle de futbolu çok seven, kederde ve sevinçte her daim bir olan bir ülkeyiz. Duygularını yoğun yaşayan, inandığı zaman elde ve yürekte ne varsa ortaya koyan bir milletiz. Sevgimizi de yergimizi de doruklarda yaşıyoruz. Bu nedenledir ki konu futbol milli takımı olduğunda bizim için hayat duruyor. Elbette başarılar çok kıymetli. Bugünden sonra da Türk milletine yaşatacakları nice gururlar var." şeklinde konuştu.

Futbola desteklerinin yeni olmadığını kaydeden Arslan, "Milli takımlar ana sponsorluğu yeni bir konu olsa da bizim için futbola destek, aslında hiç de yeni bir konu değil. Nostaljiye daldığımızda birçok takımın formasında, stadında VakıfBank ismini görüyoruz. 1954 yılında kurulan bankamızın ilk açık hava reklamının yine futbol sahalarında olduğunu görüyoruz. 19 Şubat 1956'da Mithatpaşa Stadı'nda oynanan ve 3-1'lik galibiyetimizle tarihe 'Şanlı Macaristan Zaferi' olarak geçen karşılaşmada yine Vakıflar Bankası'nı görüyoruz. Ümit ediyorum ki tıpkı o gün olduğu gibi bugün de arkasına VakıfBank'ın ve ülkemizin desteğini alan milli takımlarımız, nice tarihi zaferler yaşayacak ve yaşatacaktır." ifadelerini kullandı.

Osman Arslan, kadın futboluna da destek olacaklarına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadın futbolunda da bizi güzel günlerin beklediğine inanıyorum. 2027 Kadınlar Dünya Kupası elemelerinde mücadele eden kadın millilerimize haziran ayında grup aşamasındaki son maçlarında başarılar diliyorum. Onların da hedeflerine ulaşacağına yürekten inanıyorum. Şanlı formamızı terleten evlatlarımıza destek olmaktan, 'Gençliğin Yüzyılı' düsturuyla hareket ederek Türk sporunun geleceğine verdiğimiz hizmeti bu şekilde genişletmekten de yine büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz, ay yıldızlı al bayrağımızı sporun her alanında daima göndere çekecekler. 2026 Dünya Kupası da Türkiye Yüzyılı'nın ilk Dünya Kupası olması bakımından ayrıca büyük anlam taşıyor. Son 25 senede devletimizin spor alanındaki güçlü ve etkin destekleri her alanda gençlerimizi uluslararası rekabette daha güçlü hale getirmiştir. Sadece futbol veya voleybolda değil, onlarca branşta şampiyon sporcular yetişmiştir. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, kıymetli bakanlarımıza ve devlet büyüklerimize milletimiz ve spor dünyası adına şükranlarımı arz ediyorum."

VakıfBank'ın spor dışında birçok alanda sorumluluk üstlendiğini aktaran Arslan, "Topluma değer katacak görevler üstlenmeliyiz. İşte tam da bu nedenle, sosyal alanda sorumluluk almayı çok seviyoruz. Bugün futbol milli takımlarımıza ana sponsor olurken de yine bu pencereden bakıyoruz. Biliyoruz ki bu ülkenin çocukları spor sayesinde hayal kurmaya devam edecek. 'Bizim Çocuklar'dan feyz alarak sokaklarda gol sevinçlerini yaşayacaklar. Kız çocuklarımız futbolda da bayrağımızı zirveye çıkaracak. Ülkemizin ve dünyanın her köşesindeki vatandaşlarımız futboldaki gururu paylaşacak. Biz de VakıfBank olarak bu yolculukta futbol milli takımlarımızın daima yanında olacağız." şeklinde görüş belirtti.

Arslan, finale kalınması halinde prim verilmesi ile ilgili olarak ise "Takımımız kupayı alsın, üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız." dedi.

