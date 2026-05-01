Schalke 04 kaptanı Kenan Karaman'ın ümidi milli takıma çağırılmak

Ligde bitime 3 hafta kala en yakın rakibinin önünde 6 puan farkla lider durumda bulunan Schalke 04'ün kaptanı milli futbolcu Kenan Karaman, bu sezonki performansı, milli takım hedefi ve Beşiktaş günleriyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Schalke 04, yarın oynanacak Fortuna Düsseldorf mücadelesinden galibiyetle ayrılması durumunda Bundesliga'ya yükselmeyi garantileyecek. Çok önemli bir mücadeleye çıkacaklarının altını çizen Kenan Karaman, tüm şehrin, taraftarların ve takımın yeniden 1. Lig'de olmayı beklediğini dile getirdi.

İnsanları mutlu etmek istedikleri belirten Kenan Karaman, "Sezon bizim adımıza iyi geçiyor. Bunu bu sezon başında beklemiyorduk. Hoca, kulüp ve takım olarak çok iyi performans gösterdik. Bundesliga'ya dönüşü de hak ettiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Geçen hafta en yakın takipçileri Paderborn ile oynanan maçla ilgili de konuşan Kenan Karaman, "İnanılmaz bir maç oldu, bizim adımıza çok önemli bir karşılaşmaydı. 2-0 gerideydik ve sonra maçı çevirip Bundesliga'ya bir adım daha yaklaştık. Maçtan sonra duygularım çok yüksekti. Takım olarak ortala karakter koyduğumuzu düşünüyorum. Çok kilit bir mücadeleydi, çok önemli bir başarıydı." ifadelerini kullandı.

Yarın, ligde kalma mücadelesi veren eski takımı Fortuna Düsseldorf'la karşılaşacaklarını hatırlatan Kenan Karaman, "Orada çok güzel zamanlarım oldu. Maalesef bu yıl çok iyi bir sezon geçirmiyorlar. Umarım ligde kalırlar. Ama yarın bizim ilk hedefimiz 3 puan. Bundesliga'ya çıkmayı garantilemek istiyoruz." açıklamasını yaptı.

Deneyimli oyuncu, bir diğer eski takımı Hannover'in play-off hattında olmasını da şu sözlerle özetledi:

"Onların da çıkma şansları var. Çok köklü bir kulüp Hannover. Büyük bir tarihe sahipler. Bu seneki performanslarıyla çıkmayı hak ediyorlar. Benim için bu sezon eski takımlara karşı güzel anılarımın olduğu bir dönem oldu."

"Dzeko inşallah 1 yıl daha bizimle beraber kalır"

Schalke 04 taraftarının bu sezon takımını hiç yalnız bırakmadığını söyleyen Kenan Karaman, inanılmaz bir güce sahip olduklarını belirtti.

Taraftarların bu sezon iç saha maçlarında 60 bin ortalamanın altına düşmediğini vurgulayan 32 yaşındaki futbolcu, "Deplasmanlara 10-15 bin taraftar geliyor. Almanya'nın her yerindeler. Kulübe derin bir bağlılık var. Bu kadarını beklemiyordum geldiğimde ama ne kadar köklü bir kulüp olduğunu anladım." diye konuştu.

Bu sezon ligde 13 gol atan Kenan Karaman, kendi performansını da şöyle yorumladı:

"2 senedir takımın kaptanıyım. Belirli sorumluluklarım olduğunu düşünüyorum. Performansımla dikkati çekmek istiyordum. Çok şükür bu sene bunu başarabildim. Bu yüzden benim için de anlamlı bir sezon oluyor. Gollerim ve asistlerimle bu sezon takıma katkı verdim. Bundesliga'ya yükselirsek hem kaptan olarak hem de Türk olarak benim için çok anlamlı ve gurur verici bir sezon olacaktır."

Daha önce Fenerbahçe'de kaptanlık yapan ve devre arasında takıma dahil olan Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko'yla ilgili de konuşan Kenan Karaman, "Dzeko gerçekten ilk günden itibaren katkı sağladı. Hem karakteri hem de golleriyle katkı verdi. Çok büyük bir isim. Onun Schalke'yi seçmesi bizim için çok anlamlı. Soyunma odasında çok mütevazı. 40 yaşında ama hala çok fit. Hem ben hem de diğer oyuncular onu örnek alıyoruz. Büyük katkı verdi. Dzeko inşallah 1 yıl daha bizimle beraber kalır." dedi.

Takımın bulunduğu Gelsenkirchen kentinde çok fazla Türk'ün yaşadığına dikkati çeken Karaman, "İnsanların Türklere karşı sempatisi var. Türk oyuncuların burada başarılı olması da bunda etkili. Hamit (Altıntop) abi, Halil (Altıntop) abi iyi dönemlerinde burada oynadılar. Altyapıda da çok Türk var. Bu sene hem Mertcan hem de Hasan çok katkı verdi takıma. Bu şehirde çok Türk oyuncu var, Schalke'de de her zaman Türk oyuncu göreceğimizi düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

"Milli takımı hak ettiğimi düşünüyorum"

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası bileti alması sebebiyle çok mutlu olduğunu dile getiren Kenan Karaman, bu sezonki performansı sonrasında kadroya girmek adına ümitli olduğunu belirtti.

Milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella'yla henüz görüşmediğini sözlerine ekleyen tecrübeli oyuncu, "Performans olarak değerlendirirsek, milli takımı hak ettiğimi düşünüyorum. Milli formayı daha önce terleten birisi olarak her zaman dönmek adına ümidim var. Milli takımda çok güzel bir hava yakaladık. Yeniden Dünya Kupası'na katılmamız büyük bir başarı. Bütün ekibi bu anlamda tebrik ediyorum. Schalke'yle Bundesliga'ya dönmek ve yeniden milli takımla Dünya Kupası'na gitmek çok anlamlı olur benim için. Biraz ümidim var. Sezon sonunda inşallah milli takım kapısını aralarım diye düşünüyorum." diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı'nın ABD, Paraguay ve Avustralya'nın bulunduğu gruptan rahat çıkacağını söyleyen Kenan Karaman, "Elemelerde çok iyi futbol oynadık. İyi ve oturmuş bir sistemimiz var. Gruplar bizi çok zorlamayacaktır diye düşünüyorum. İnşallah bu turnuvada finale kadar gideriz. Ümidimiz bu yönde. Turnuvalarda değişik senaryolarla finale kadar da gidebilirsin, şanssızlık olursa daha erken de dönebilirsin. Ama bence yarı finali kesinlikle görmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

2021-2022 sezonunda Beşiktaş formasını giyen Kenan Karaman, o dönemi şu sözlerle özetledi:

"Beşiktaş formasını terletme imkanım olduğu için, o taraftarın önünde futbol oynayabildiğim için şanslıyım. Beşiktaş'ın benim için her zaman ayrı bir yeri olacak. Dışarıdan bakınca benim adıma çok olumlu görünmeyen ve iyi olmayan bir sezon yaşasak da çok güzel bir tecrübe oldu. Her zaman hayalim 3 büyüklerden birinde oynamaktı. Bu yüzden pozitif ve güzel anılarım oldu. Ben de Beşiktaş taraftarlarını hep öyle hatırlıyorum. Beşiktaş'ta hem Şampiyonlar Ligi deneyimim oldu hem de Süper Kupa kazandık. Bir Türk kulübüyle Şampiyonlar Ligi'nde oynamak çok anlamlıydı. Şampiyonlar Ligi'ni hatırlamak çok güzel. Bir Türk takımıyla bunu yapmak hep hayalimdi ve bunu Beşiktaş'la gerçekleştirdim."

Son olarak Türkiye'de yaşayan vatandaşlara mesaj gönderen Kenan Karaman, "Schalke'yi Türkiye'de takip etsinler. Bize destek çıksınlar. Benim için bir Türk ve kaptan olarak böyle bir kulübü tekrar Bundesliga'ya geri döndürmek çok anlamlı olacak. Türk halkı desteklerini esirgemesinler." diyerek sözlerini tamamladı.