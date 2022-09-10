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Kültür

Altın Gün, Küçükçiftlik Park'ta sahne aldı

Amsterdam çıkışlı Anadolu rock ve folk grubu Altın Gün, İstanbul'da konser verdi.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 10.09.2022
Altın Gün, Küçükçiftlik Park'ta sahne aldı

İstanbul

Topluluk, Epifoni ve URU organizasyonu ile KüçükÇiftlik Park'ta sahne aldı.

Vokalde Merve Daşdemir, sazda, tuşlularda ve vokalde Erdinç Ecevit, basta Jasper Verhulst, gitarda Thijs Elzinga, davulda Daniel Smienk ve perküsyonda Chris Bruining'den oluşan Altın Gün, yaklaşık 5 bin kişiye konser verdi.

"İstanbul hoşgeldiniz, kavuştuk." diyerek izleyicileri selamlayan grup, konserde ilk şarkı olarak "Köroğlu Dağları"nı söyledi.

Altın Gün, konserde ayrıca "Su Sızıyor", "Maçka Yolları", "Ordunun Dereleri" ve "Goca Dünya"nın yanı sıra yeni parçalarını da seslendirdi.

Topluluktan önce, 2012 yılında kurulan The Ringo Jets, Anadolu ezgilerini elektronik müzik ile buluşturan Anatolian Sessions ve Gülşah Güray sahne aldı.

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