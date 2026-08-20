Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Böylece lokomotifimizin AB standartlarını karşıladığı tescillendi. Artık lokomotifimizi hem AB'ye hem de bütün dünyaya satabilme imkanına da sahip olduk." açıklamasında bulundu.

Milli lokomotife Avrupa Birliği'nden "karşılıklı işletilebilirlik" sertifikası Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Böylece lokomotifimizin AB standartlarını karşıladığı tescillendi. Artık lokomotifimizi hem AB'ye hem de bütün dünyaya satabilme imkanına da sahip olduk." açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) tarafından üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli lokomotifi E5000'in, Avrupa Birliği'nin (AB) Karşılıklı İşletilebilirlik Belgesi olan TSI Sertifikasını aldığını bildirerek, "Artık lokomotifimizi hem AB'ye hem de bütün dünyaya satabilme imkanına da sahip olduk." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, E5000 Lokomotifi'nin AB standartlarına uygunluğunu belgeleyen TSI Sertifikası, Bakan Uraloğlu'nun katılımıyla Bakanlıkta gerçekleştirilen takdimde Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Çağlar Tabak tarafından TÜRASAŞ Genel Müdürü Selim Koçbay'a verildi.

Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, TÜRASAŞ'ın ürettiği yerli ve milli lokomotif E5000'in sertifika işleminin tamamlandığını bildirerek, Sivas, Eskişehir ve Sakarya'da üretim yapan TÜRASAŞ tarafından Eskişehir'de üretilen lokomotifin TSI Sertifikası'nın teslim edildiğini aktardı.

Lokomotife hem üretim tesisinde hem de sahada zorlu testler yapılarak performans ölçümü gerçekleştirildiğini belirten Uraloğlu, "Lokomotifimiz, AB sertifikasyonu olan TSI'ya sahip oldu. Böylece lokomotifimizin AB standartlarını karşıladığı tescillendi. Artık lokomotifimizi hem AB'ye hem de bütün dünyaya satabilme imkanına da sahip olduk. Dolayısıyla yerli ve milli lokomotifin dünya standartlarında üretilebilir olduğunu da belgelemiş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, E5000 Lokomotif Projesi kapsamında 95 yeni nesil elektrikli lokomotif üretilmesi planlanıyor. Seri üretimi devam eden proje kapsamında bugüne kadar 30 lokomotifin üretimi tamamlandı.