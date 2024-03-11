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Kültür

AKM'de ramazana özel konserler gerçekleştirilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu ile Tasavvuf İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu, AKM'de ramazan ayına özel çeşitli etkinliklere imza atacak.

Ömer Mirza Şeker  | 11.03.2024 - Güncelleme : 11.03.2024
AKM'de ramazana özel konserler gerçekleştirilecek

İstanbul

Atatürk Kültür Merkezi'nden (AKM) yapılan açıklamaya göre, 13 Mart'ta İstanbul'daki güzel sanatlar koroları ve topluluklarının katılımıyla gerçekleştirilecek "İstanbul'da Ramazan" konseri, İstanbul türküleri, ilahiler, mehteran marşları, fasıl müzikleri ve halk dansları ile AKM Tiyatro Salonu'nda izleyicilerin beğenisine sunulacak.

İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, 27 Mart'ta "Ramazan Ayı Tasavvuf Konserleri" verecek. Topluluk etkinlikte ilahi, nefes, suğul ve kaside gibi tasavvufi eserleri AKM Tiyatro Salonu'nda yorumlayacak.

Sanat yönetmeni Yüce Gümüş ile postnişin Mehmet Fatih Çıtlak liderliğinde tasavvuf ve irfan geleneğini yaşatmak amacıyla hazırlanan sema, semah ve devran etkinliği ile Anadolu'nun zikir ritüelleri ise 28 Mart'ta AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda izleyiciyle buluşacak.

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