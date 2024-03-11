Dolar
32.02
Euro
34.98
Altın
2,180.26
ETH/USDT
4,039.30
BTC/USDT
72,512.00
BIST 100
9,131.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Oyuncu Kayhan Yıldızoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Aralarında "Kara Murat" ve "Malkoçoğlu"nun da olduğu 250'nin üzerinde filmde imparator, rahip ve kral gibi rollerde oynayan Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Ahmet Esad Şani  | 11.03.2024 - Güncelleme : 11.03.2024
Oyuncu Kayhan Yıldızoğlu son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Esra Bilgin / AA

İstanbul

Levent'teki Afet Yolal Camisi'ndeki törende taziyeleri sanatçının kızları Deniz Yıldızoğlu ile Sibel Aybar kabul etti.

Törende basın mensuplarına açıklamada bulunan Kayhan Yıldızoğlu'nun eski eşi, Suna Yıldızoğlu, sinemada bir neslin değiştiğini ve Kayhan Yıldızoğlu'nun yerini dolduracak kimsenin kalmadığını söyledi.

Kaybı için üzüntü duyduğunu dile getiren Yıldızoğlu, "O adamlara ihtiyacımız var ama hayat, ömür yetmiyor. Herkes seviyordu. Onu sevmeyen yoktu. Başka bir adamdı, sonuna kadar muhteşem bir adamdı." dedi.

"Yeşilçam'a çok büyük borcumuz var"

Yapımcı ve senarist Birol Güven, Yeşilçam'ın muhteşem bir kültürü olduğuna işaret ederek, "Yeşilçam'a çok büyük borcumuz var. Müthiş karakterler tanıdık orada. Kayhan Yıldızoğlu o kadar değişik, zengin ve çeşitli karakterlerle çıktı ki karşımıza yani zaten bu Yeşilçam'ın ortak özelliği. İnanılmaz sıcak insanlardı." şeklinde konuştu.

Yıldızoğlu'nun iyi bir insan olduğunu, izleyicileri sıcak karakterlerle tanıştırdığını kaydeden Güven, "Bugün oluşturduğumuz, inşa ettiğimiz kültürde bu büyüklerimizin ve Kayhan ağabeyin de çok büyük bir payı var yani kötü adam oynadığı zaman bile sevdik onu." değerlendirmesinde bulundu.

Yönetmen Ümit Efekan, Yıldızoğlu'nun Türk sinemasında kalitesi, efendiliği, bilgisi ve görgüsüyle çok özel bir yeri bulunduğunu vurgulayarak, "Bizim canımızdı yani, bir de espriliydi. Sanata, sete, setteki insanlara inanılmaz güzellikleri olan çok özel biriydi." dedi.

"Türk tiyatrosu ondan çok şey öğrendi"

Oyuncu Bekir Aksoy da Çiçek Taksi dizisi ile pek çok projede uzun yıllar birlikte çalıştıklarını dile getirerek, "Bütün donanımı, oyunculuğu, zarafeti, karakteri, kişiliği, dostluğu, ağabeyliği ve arkadaşlığıyla bize büyük değerler kattı. Sadece bizim için geçerli bir şey değil, Yeşilçam, Türk dizileri, Türk tiyatrosu ondan çok şey öğrendi." ifadelerini kullandı.

Usta oyuncuyu üzülerek fakat tebessümle yolcu ettiklerinin altını çizen Aksoy, "Burada konuştuğumuz arkadaşlarımız, dostlarımız var. Bize yaşattığı her an, bizim için çok değerli çok anlamlı geçti." değerlendirmesini yaptı.

Oyuncu Meltem Cumbul ise ablasının arkadaşı olması nedeniyle küçük yaşından itibaren tanıdığı Yıldızoğlu'nun nezaketli ve kibar bir insan olduğunu belirterek, "Hem çok iyi bir oyuncu hem çok iyi bir insandı. Bir tane Kayhan Yıldızoğlu var, başka da gelmez." diye konuştu.

Törene Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Kerem Alışık, Şener Şen ve Müjdat Gezen ile sinema ve sanat dünyasından pek çok ünlü isim katıldı.

Cenaze namazının ardından alkışlarla uğurlanan Yıldızoğlu'nun cenazesi, Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Prof. Dr. Naci Görür: İzmir'in çevresindeki fayların 7 ve üzeri deprem üretebilecek potansiyeli var
Bakan Özhaseki, çölleşme ve erozyonla mücadelede 534 proje hazırlandığını bildirdi
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Biz gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışan bir iktidar olduk
Ankara'da belediye otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı
"Narkoçelik-6" operasyonlarında 245 kişi yakalandı, 654 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Benzer haberler

Oyuncu Kayhan Yıldızoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncu Kayhan Yıldızoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncu Kayhan Yıldızoğlu vefat etti

Yeşilçam'ın kötü adam rolleriyle tanınan usta sanatçısı: Kenan Pars

TRT'nin yeni dizisi "Mehmed: Fetihler Sultanı" bu akşam izleyiciyle buluştu

TRT'nin yeni dizisi "Mehmed: Fetihler Sultanı" bu akşam izleyiciyle buluştu
Oyuncu Tolga Savacı, ABD'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Oyuncu Tolga Savacı, ABD'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet