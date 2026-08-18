9. Uluslararası SOLO Çağdaş Dans Festivali 29 Ağustos'ta başlayacak

CerModern'den yapılan açıklamaya göre, çağdaş dansın en yalın ve en güçlü anlatım biçimlerinden biri olan solo performansların sahneleneceği festival, Türkiye'nin yanı sıra 13 ülkeden 21 dans sanatçısını Ankara'da bir araya getirecek.

Türkiye, Portekiz, İtalya, Fransa, Brezilya, İngiltere, Polonya, Gürcistan, Yunanistan, İspanya, Macaristan, Çekya, ABD ve Çin'den dans sanatçılarının katılacağı festivalde, iki gün boyunca sahne performanslarının yanı sıra söyleşiler, atölye programları ve sosyal etkinlikler de yer alacak.

Festivalin Direktörlüğünü Zihni Tümer ve koordinatörlüğünü Esma Meydan üstlenirken, program danışmanlığını çağdaş dans alanındaki ulusal ve uluslararası çalışmalarıyla tanınan Deniz Alp, Özgür Adam ve Galip Emre yürütecek.