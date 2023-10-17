9. Uluslararası Ankara Kukla Festivali yarın başlıyor
Türkiye'nin yanı sıra 7 ülkeden kukla sanatçıları, 18-22 Ekim'de çeşitli tekniklerle hazırladıkları kukla oyunlarını Ankara'da sanatseverler için sergileyecek.
Ankara
Bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilecek Uluslararası Ankara Kukla Festivali'nde Türkiye'nin yanı sıra 7 ülkeden kukla sanatçıları tarafından 12'si çocuklara yönelik 16 oyun sahnelenecek.
Kukla, Karagöz, Gösteri ve Sahne Sanatları Derneği (KUKSADER) ile Tiyatro Tempo'nun işbirliğinde hazırlanan festival, Bulgaristan'ın Varna Devlet Kukla Tiyatrosu'nun yarın sergileyeceği "Orakçılar" oyunuyla başlayacak.
Festivalde, Bulgaristan, Almanya, Güney Afrika, Gürcistan, İran, İspanya, Rusya ve Türkiye'den kukla sanatçıları, 12'si çocuk ve gençlere, 4'ü ise yetişkinlere yönelik olmak üzere 16 oyunu izleyicilerle buluşturacak.
Kukla sanatının Türkiye'de daha fazla tanınması, yaygınlaşması ve gelişmesine katkı sağlaması hedeflenen festivalde, kukla sanatının gücü ve anlatım zenginliğine ilişkin seminer, söyleşi ve atölyeler de düzenlenecek.
Bu kapsamda, Dr. Nedim Yıldız "Tiyatro ve Müzik", Bulgaristan'dan Katerina Ilkova "Kukla Tiyatrosunda Ses Kullanımı" ve Haluk Yüce "Kukla Oynatımında Temel İlkeler" başlıklı seminer, söyleşi ve atölyeler gerçekleştirecek.
"Güzel ve ilginç kukla oyunlarını sanatseverlerle buluşturma gayretindeyiz"
Festival Direktörü Marina Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivali büyük emek vererek hazırladıklarını ve heyecanlı olduklarını söyledi.
Geleneksel hale getirdikleri festival kapsamında farklı ülkelerden güzel ve ilginç kukla oyunlarını Türkiye'de sanatseverlerle buluşturmaya gayret ettiklerini dile getiren Yüce, "Gürcistan ekibinin sahneleyeceği Çirkin Ördek Yavrusu, farklı bir yaklaşım, sahne ve kukla tasarımıyla çocuklardan ziyade yetişkinlere çok şey anlatıyor." dedi.
Yüce, Türkiye'de kukla sanatının akademik anlamda gelişimine ışık tutacak seminer, atölye ve söyleşilerin de bu festivalin bir parçası olmasını önemsediklerini kaydetti.
22 Ekim'de sona erecek festivalin detaylı programına, "ankarakuklafest.com" internet sitesinden ulaşılabiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.